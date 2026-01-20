Naslovnica
Glasba

Trump buri duhove na političnem parketu, njegova snaha na glasbenem

ZDA, 20. 01. 2026 14.54 pred 45 minutami 2 min branja 3

Avtor:
A. J.
Lara Trump

Medtem ko ameriški predsednik buri duhove s svojimi političnimi odločitvami, je njegova snaha Lara Trump poskrbela za močan odziv na glasbeni sceni. Posnela je videospot za novo pesem z egipčanskim glasbenikom, njun posnetek s snemanja pa se je razširil na družbenih omrežjih. "Bogata ženska srednjih let, ki se trudi biti kul," komentirajo spletni uporabniki.

Snaha ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Lara Trump, se je ponovno znašla pod plazom kritik zaradi svojega glasbenega ustvarjanja. Tokrat je razburila in razdelila mnenja javnosti z videospotom za svojo novo pesem Sah-Sah. Posnet je v okviru njene konzervativne glasbene iniciative Make Music Right, ki naj bi "slavila tradicionalne vrednote in spodbujala pozitivno glasbeno kulturo."

Na spletu se je razširil posnetek iz zakulisja snemanja videospota, za potrebe katerega je 43-letna Lara združila moči s priljubljenim egipčanskim glasbenikom Mohamedom Ramadanom. Videospot sta posnela na eni izmed lastnin družine Trump že septembra lansko leto v Miamiju. V posnetkih, ki jih je na svojih družbenih omrežjih delil Ramadan – ki ima na spletu več kot 31 milijonov sledilcev – Lara Trump pleše in poje ob njegovem boku. Kljub temu da pesem izide šele čez nekaj dni, je kratek posnetek že sprožil val posmehljivih komentarjev na spletu, med njimi je nekaj izredno ostrih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Nisem mislil, da lahko nekdo naredi kaj slabšega od njenega petja ... a sem se zmotil", "Oba sta tako nerodna plesalca in popolnoma brez občutka za ritem," in "Lara ne zna niti plesati niti peti - kaj je to sploh?" je nekaj negativnih komentarjev uporabnikov, ki so jo med drugim označili tudi za "bogato žensko srednjih let, ki se trudi biti kul."

Larin nastop v glasbenem videospotu je del širše strategije, s katero želi graditi svojo osebno blagovno znamko zunaj političnih okvirjev. Trumpova je namreč tudi voditeljica televizijske oddaje, obenem pa je ustanovila glasbeno iniciativo Make Music Right, ki naj bi promovirala "tradicionalne vrednote skozi glasbo."

Eric in Lara Trump
Eric in Lara Trump
FOTO: Profimedia

Lara Trump se sicer že dlje časa trudi uveljaviti tudi v glasbeni industriji, a je pri tem večkrat naletela na ostre odzive. Leta 2023 je izdala priredbo Tom Pettyjeve pesmi I Won't Back Down, ki je naletela na širok val posmeha med poslušalci in tudi glasbenimi izvajalci iz zabavne industrije - celo komik iz oddaje Saturday Night Live je hudomušno komentiral, da je ob njenem posnetku "Tom Petty ponovno umrl." 

Gre že za drugo sodelovanje z arabskim glasbenikom – pred tem je izdala pesem No Days Off v sodelovanju z reperjem French Montana, ki jo je ugledni Rolling Stone kritiziral kot "pop slop brez pravega vokalnega pristopa."

Preberi še Trumpova snaha izdala pesem, mnogi jo kritizirajo: To je nekaj najslabšega!

 

Kljub kritikam Lara Trump napoveduje izid albuma z naslovom Just Lara, na katerem naj bi gostovali tudi drugi izvajalci, med njimi Ray J in Vanilla Ice.

Lara Trump videospot pesem snaha Donald Trump

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kmečka zdrava pamet
20. 01. 2026 15.40
Že nekaj časa pa se v kontekstu prve dame ZDA v medijih ne pojavlja več Melanija Trump. Ne vem, kaj bi bil razlog za to? Ali smo Slovenci lahko ponosni na Melanijo, da je soproga Donalda, ali nam je celo malo nerodno ? Kaj menite?
Odgovori
0 0
Prokleta Zima
20. 01. 2026 15.38
Čudovita.
Odgovori
0 0
_endrug
20. 01. 2026 15.37
Nekaj pa je vseeno dobro na tem posnetku. Lepo sem se jima nasmejal. Kot najstnika. Hecno ali žalostno?
Odgovori
0 0
