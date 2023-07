Tudi Drake tarča napada na odru

Čeprav je Drake pred časom pel uspešnico Call Me on My Cellphone, pa ni nikoli rekel, naj nekdo enega izmed teh vrže vanj, medtem ko je na odru in nastopa. Natančno to pa se je zgodilo med njegovim nedavnim nastopom v Chicagu, Drake pa je tako postal še ena žrtev med pevci, ki so bili med koncerti napadeni s strani publike.

Napadi na glasbenike se še kar vrstijo. Zadnja žrtev med njimi je raper Drake, v katerega je nekdo iz publike med njegovim nastopom v Chicagu vrgel mobilni telefon. Zvezdnikov koncert v United Centru je bil v sklopu turneje It's All A Blur, telefon, ki je priletel na oder in Draka zadel v roko, pa so na posnetkih ujeli obiskovalci, ki so bili takrat v dvorani.

To je zadnji primer napada na glasbenike, ki se jih je v zadnjem mesecu zvrstilo kar nekaj. Prva žrtev je bila pevka Bebe Rexha, v katero je prav tako priletel telefon iz občinstva in jo zadel v glavo tako močno, da je potrebovala zdravniško pomoč. Sledili so napadi na Avo Max, Kelseo Ballerini in Pink. Ballerinijevo je v obraz zadela zapestnica, ki jo je nekdo iz občinstva vrgel na oder med koncertom country zvezdnice v zvezni državi Idaho, tudi ta incident pa so obiskovalci ujeli na videih, ki so zakrožili po družbenih omrežjih. Tudi ona je morala ustaviti koncert in stopiti v zaodrje, kjer so ji nudili pomoč.