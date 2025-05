Tudi Hrvat končal v polfinalu Evrovizije: 'Zaslužil si je finale'

"Glede na vse si je zaslužil finale," je na družbenem omrežju po razglasitvi rezultatov prvega polfinalnega večera na kratko zapisal Baby Lasagna . Marko Bošnjak je nastopil kot predzadnji s pesmijo Poison Cake . Po nastopu pa je dejal: "Čeprav se nismo uvrstili v finale, sem neskončno vesel in ponosen, da smo imeli priložnost zastopati Hrvaško na tekmovanju za Pesem Evrovizije! Hvala moji ekipi, hvala vsem, ki me podpirate, hvala vsem, ki ste glasovali za nas in verjeli v nas."

Od 15 držav, ki so tekmovale v prvem polfinalu, se jih je v finale uvrstilo 10. Države, ki so si zagotovile nastop na finalnem odru, so Norveška, Albanija, Švedska, Islandija, Nizozemska, Poljska, San Marino, Estonija, Portugalska in Ukrajina.