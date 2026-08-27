Kraljevi poklon Dolly Parton: Njena uspešnica zadonela pred palačo

Dolly Parton se po smrti niso poklonili le njeni številni glasbeni kolegi in oboževalci, temveč tudi britanska kraljeva družina. Dan po njeni smrti je pred Buckinghamsko palačo zazvenela ena njenih največjih uspešnic, 9 to 5. Godba Coldstream Guards je skladbo zaigrala v okviru tradicionalne menjave straže, poseben poklon pa je kraljeva družina objavila tudi na svojih družbenih omrežjih.

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Ob posnetku sta se Dolly z ganljivi besedami poklonila kralj Karel III. in kraljica Camilla: "Spominjamo se velike Dolly, ki je mnogim prinašala veselje, tolažbo in navdih – tudi milijonom otrok, ki so prek njene knjižne pobude Imagination Library prejeli brezplačne knjige." Sporočilo so sklenili s preprostim: "Vedno te bomo imeli radi."

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Camilla v sklopu Dollyjinega knjižnega projekta. Profimedia

Camilla. Profimedia



Kraljevi poklon glasbeni legendi ima tudi globljo simboliko. Dolly je imela namreč z britansko kraljevo družino posebno vez, ki je trajala več desetletji. Leta 1977 je nastopila na Royal Variety Performance v Glasgowu, ki je bil del praznovanja srebrnega jubileja kraljice Elizabete II. Kasneje je srečanje z monarhinjo opisala kot enega največjih trenutkov svoje kariere. Priznala je, da jo je pred srečanjem skrbelo predvsem, ali se bo znala pravilno prikloniti, a jo je kraljica s svojo toplino hitro pomirila.