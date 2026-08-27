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Glasba

Kraljevi poklon Dolly Parton: Njena uspešnica zadonela pred palačo

London, 27. 08. 2026 09.19 pred 50 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A. J.
Poklon kraljeve družine

Dolly Parton se je v zadnjih desetletjih dotaknila življenj milijonov ljudi po vsem svetu, njen odhod pa je odmeval tudi v britanski kraljevi palači. V čast glasbeni legendi je vojaška godba med menjavo straže pred Buckinghamsko palačo zaigrala njeno slovito uspešnico 9 to 5, kraljeva družina pa se ji je poklonila tudi s čustvenim zapisom.

Dolly Parton se po smrti niso poklonili le njeni številni glasbeni kolegi in oboževalci, temveč tudi britanska kraljeva družina. Dan po njeni smrti je pred Buckinghamsko palačo zazvenela ena njenih največjih uspešnic, 9 to 5. Godba Coldstream Guards je skladbo zaigrala v okviru tradicionalne menjave straže, poseben poklon pa je kraljeva družina objavila tudi na svojih družbenih omrežjih.

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Ob posnetku sta se Dolly z ganljivi besedami poklonila kralj Karel III. in kraljica Camilla: "Spominjamo se velike Dolly, ki je mnogim prinašala veselje, tolažbo in navdih – tudi milijonom otrok, ki so prek njene knjižne pobude Imagination Library prejeli brezplačne knjige." Sporočilo so sklenili s preprostim: "Vedno te bomo imeli radi."

Kraljevi poklon glasbeni legendi ima tudi globljo simboliko. Dolly je imela namreč z britansko kraljevo družino posebno vez, ki je trajala več desetletji. Leta 1977 je nastopila na Royal Variety Performance v Glasgowu, ki je bil del praznovanja srebrnega jubileja kraljice Elizabete II. Kasneje je srečanje z monarhinjo opisala kot enega največjih trenutkov svoje kariere. Priznala je, da jo je pred srečanjem skrbelo predvsem, ali se bo znala pravilno prikloniti, a jo je kraljica s svojo toplino hitro pomirila.

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Dolly je imela posebno vez tudi s Catherine, valižansko princeso. Leta 2023 je razkrila, da jo je Kate povabila na čaj, vendar je morala povabilo zaradi natrpanega urnika ob promociji albuma Rockstar zavrniti. "Zdelo se mi je zelo sladko in lepo, da me je povabila," je takrat medijem zaupala Parton in dodala, da je upala, da se bosta nekoč vendarle srečali.

Dolly Parton Kraljeva družina poklon Buckinghamska palača godba

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KOMENTARJI1

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Spining
27. 08. 2026 10.10
9 to 5 pred kraljevo palačo, kjer se nihče ni nikoli delal, ampak samo zazirajo britance? …..za uscat 😂😂😂😂😂
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