Tudi London je dobil svoj Pločnik slavnih

"V čast nam je, da smo prva zasedba, ki ima svoj 'kamen' na glasbenem Pločniku slavnih. Camden je bil od nekdaj ključnega pomena za razgibano glasbeno sceno v Londonu in je, kot vsi vemo, svetovno znano središče umetnosti," so ob postavitvi prve plošče dejalaRoger Daltrey in Pete Townshend, člana zasedbe The Who, ki so imeli to čast, da so prvi dobili svoj prostor na pločniku, ki se bo nahajal v okrožju Camden, predel Londona, ki je bil vitalen del glasbene scene.

Granitne plošče bodo tako obeležile velika glasbena imena, ki so v glasbeni sceni pustili svoj pečat. Kdo bo imel čast na pločniku pustiti svoje ime, bo določila komisija, sestavljena iz glasbenih poznavalcev, svoj glas pa bo prispevala tudi javnost. Odgovorni za pločnik pa bodo poskrbeli tudi za posebno aplikacijo, s katero boš lahko dobil vpogled v britansko glasbeno sceno.

The Who poleg The Beatles, The Rolling Stones, The Beach Boys in The Byrds veljajo za eno največjih rock zasedb 60. in 70. let. S konceptualnima albumoma Tommy(1969) in Quadrophenia (1973) so iznašli neke vrste rockovsko opero ter vplivali na številne glasbenike, kot so The Clash, The Jam, Oasis ali Paul Weller.

Leta 1969 so nastopili na znamenitem Woodstocku ter bili uspešni s singli, kot so My Generation, Magic Bus in Pinball Wizard. Zadnji studijski album Endless Wire so objavili leta 2006. Odtlej sta pod imenom The Who skupaj nastopala še zadnja izvirna člana Townshend in Daltrey, ki sta istočasno gradila tudi samostojni karieri.