Glasba

Tudi nadaljevanje ikonske kompilacije zveni izjemno

Ljubljana, 18. 04. 2026 11.00 pred 10 dnevi 1 min branja 4

Matjaž Ambrožič
Reška scena ne le tli, pač pa gori.

RAZLIČNI IZVAJALCI - Rijeka-Paris-Texas II

Zdi se, da nekatere stvari ostajajo večne. Z izidom antologijske kompilacije Rijeka-Paris-Texas (1987) se je tudi uradno utril prepoznavni reški rockovski zvok, ki je bil docela edinstven. V novovalovskem slogu je ta tudi po skoraj štirih desetletjih ohranil vpadljivo bohoto. Na izvorni kompilacijski izdaji Labinčan Massimo Savić sicer ni bil zastopan, a to kar na drugi del tega izjemno pomembnega glasbenega dokumenta prinaša Boris Štok, mnogim znan tudi le kot čuten crooner, je ravno srčika reminescece na zimzeleni izraz pokojnega hrvaškega pevca. Še bolj zanimiv in hkrati ključen zaznamek pa neomajno pritrjuje, da je celota dvojke, torej nadaljevanje zbirke Rijeka-Paris-Texas, vse, kar so si številni navdušenci nad ikonsko beograjsko zasedbo Ekaterina Velika v zadnjih desetletjih vedno želeli slišati oziroma poslušati. Tu sta krepki dve uri tovrstnega pop-rocka, še raje sodobne rock godbe. Zasedba Ministranti zveni suvereno vneseno, podobno kot (E)Katerina, medtem ko najbolj izpostavljeni duet Ther Siids v nekaj sekvencah izkušeno publiko, ter seveda tudi zvedavo mladež, čarobno preseli na koncert Sisters of Mercy. Resnično presenetljivo uživaška albumska sestavljenka.


Ocena: 5

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

turkiz
18. 04. 2026 15.30
Od kje ocena 5. Kakšni kriteriji. Po poslušanju, besedilo povprečno, glasba( štanca) , nobenih solo vložkov katerega koli inštrumenta, torej podpovprečno slaba. Zopet glasba za biffe ob vodi, pa še kakšnih pet piv moraš imeti v sebi,da to lahko preneseš. Moja ocena -5...
+5
6 1
osiveli_ritmični_gimnastik
18. 04. 2026 12.04
Hoja sončki, lep dan vam želim.
-7
5 12
Diego14
18. 04. 2026 13.50
Tiho bodi...si nam že dan pokvaril
+0
4 4
osiveli_ritmični_gimnastik
19. 04. 2026 11.47
Ti ga pokvariš svoji ženi vsak dan, ko se zbudi ob tebi
-5
1 6
