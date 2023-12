'Tudi nesrečne ljubezni so kamenčki v mozaiku našega življenja'

Ni mi žal je pesem za vse iskrene ljubezni, ki niso dočakale svojega srečnega konca, pravijo Marko Vozelj in Mojstri. Pojasnjujejo, da pesem govori o ljubezni, ki se konča. To ni prijetna stvar, zato glavno sporočilo pravi: "Ni mi žal, ni mi žal, da sem v življenju te spoznal, ni mi žal za vse to, hvala ti, čeprav je to slovo."

"Naša sreča in ljubezen ni samo trenutni odsev našega življenja, ampak je zaobjem vseh naših življenjskih izkušenj. Tudi tiste nesrečne ljubezni oziroma neprijetni življenjski dogodki so kamenčki v mozaiku našega življenja in so neprecenljivi, da lahko ljubimo naprej," opisujejo navdih za ljubezensko pesem, za katero sta glasbo in besedilo napisala Matjaž Vlašič ter Marko Vozelj.