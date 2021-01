Tudi pop glasba ima svojo sekcijo, upravičeno naziva visoka moda

Pred desetletjem, ko je Ben Howard zaslovel s svojim prepoznavnimi folk songi, se je venomer izpostavljala dvopolnost med tankočutnim impresionizmom, ki ga opeva, in malce našpičeno melodijsko pripovedno tenzijo, izraženo skozi melodijo. Na skrajnem angleškem jugozahodu odrasli Howard še vedno najraje opeva praznino, odmaknjenost, samoto. Zato pa vedno redno izrablja to radioheadovsko željo navadno daljšim songom vcepiti čim več katarzičnosti. Začetek komada, ki bo del njegovega četrtega albuma Collection from the Whiteout , pričakujemo ga marca, hipno spomni na klasiko Pets , proslavljenih kalifornijskih funkerjev Jane’s Addiciton . Kasneje ga Howard razvije – s spotom vred – v sijano in obenem pomenljivo lepotico.

Kaj je zdaj to? Vse, kar mečemo, je, šment, nekakšen bumerang. Ko so stari prdci, namesto da bi tiho poniknili, še kar cvilili s svojimi kitarami, sem se zgražal. Zato sem zdaj, ko se znova oglašajo še kar naprej zarejeni raperski heroji moje generacije, niti ne vem, ali bi se smejal ali kaj nasprotnega. Sumim, da so se P. Daddy, DJ Khaled, Cool & Dre ter glavni producent Amorphous namenili svojega budija Fat Joejaponovno zdramiti. Zaradi tegaj je bila najprej marinirana Rihanna(oziroma njen hit Kiss It Better), nato pa še ničkolikokrat že izrabljen vzorec iz R&B-jevske klasike Never Too Much (Luther Vandross, 1982). Mash-up je takoj tu. Toda Sunshine (The Light) ali uvajanje malega Amorphousa, sicer spletne senzacije, ni nič drugega kot obuditev vibracije, ki jo je Puff Daddysvojemu pionirčku Masu, občasnemu bestičuNotoriousu B.I.G. in tedanji punci JLo predpisoval okoli leta 1999. A da ne bo pomote. Sunshine je s to glomazno zvočno sliko zagotovo moj tip, toda realno so okoliščine res že patetične. Zato rečem v slogu, ok, pogrešam Miami, pa tudi kako statistko v kopalkah. Če ni to celo prvi rap spot, kjer je vse živo – oblečeno! Ojoj.

Ocena: 3,5

4. DAMZZ95 – MB Style