Tudi Španija v bojkot Evrovizije, če bo tekmoval Izrael

Madrid, 16. 09. 2025 16.14 | Posodobljeno pred 10 dnevi

K.Z.
27

Španska javna radiotelevizija RTVE je peta, ki grozi, da bo v primeru, če bo na Evroviziji leta 2026 sodeloval Izrael, odpovedala sodelovanje. Enako so poleg Slovenije napovedale še Nizozemska, Irska in Islandija. S svojo napovedjo je tako postala prva od tako imenovanih velikih petih' držav, med katere spadajo še Velika Britanija, Nemčija, Italija in Francija.

Španija je zadnja od držav članic, ki sodelujejo na Evroviziji, ki grozi, da bo glasbeno tekmovanje bojkotirala, če bo dovoljeno, da nastopi predstavnik Izraela. Kot ena od velikih pet', prispeva največji finančni delež k tekmovanju, njihovi predstavniki pa se direktno uvrstijo v finale. Španijin bojkot tekmovanja bi lahko povečal pritisk na organizatorja, da se vendarle odloči, da Izraelu prepove sodelovanje.

Letos je Španijo na Evroviziji zastopala Melody.
Letos je Španijo na Evroviziji zastopala Melody. FOTO: Profimedia

Odločevalska skupina organizatorja je sporočila, da se še odloča o tem, ali bo Izraelu dovolila sodelovanje, v obzir pa bodo vzeli izražene pomisleke. Kot so sporočili z RTVE, je njihov 15-članski odbor z 10 glasovi za, štirimi proti in enim članom, ki ni glasoval, odločil, da bodo podprli pobudo o bojkotu Evrovizije, če EBU Izraelu dovoli sodelovanje.

K izločitvi Izraela s tekmovanja je pred tem že pozval tudi španski premier Pedro Sanchez, ki je v izjavi opomnil, da je bila Rusija leta 2022 zaradi invazije na Ukrajino deležna drugačne obravnave in so ji iz enakega razloga prepovedali sodelovanje.

KOMENTARJI (27)

Dobruški Frenk in Joža
16. 09. 2025 19.24
-1
V Dobruški vasi smo imeli sestanek in na Evroviziji mora absolutno sodelovati Slovenija. Predlagamo pa duo Urška & Maljevac. Urška bo pa s tem spet videla Dunaj.
ODGOVORI
2 3
Delavec_Slo
16. 09. 2025 18.45
-1
Joj no, slovenci smo pa pri Evroviziji zelo pomembni!!!
ODGOVORI
2 3
Veščec
16. 09. 2025 18.31
-3
Šaloma Paloma bo zmagou,pol ga bo pa gen-ocidar na frounto poslou
ODGOVORI
0 3
NoviceResnice
16. 09. 2025 18.23
-2
Bo izreal spet lahko zmagal
ODGOVORI
2 4
3320.
16. 09. 2025 18.12
+6
Bravo 👏🏻👏🏻👏🏻, bojkotirat.
ODGOVORI
8 2
dule100
16. 09. 2025 18.11
-4
Upam, da bo Izrael tekmoval!😂
ODGOVORI
4 8
Veščec
16. 09. 2025 18.03
+7
Ta cirkus bi mogl že zdavnej ukint.zadnje čase so sami klovni nastopal.
ODGOVORI
7 0
vvvilice
16. 09. 2025 18.01
+6
Evrovizija je totalno mimo prireditev, res pa je, da napoveduje konec civilizacije.
ODGOVORI
6 0
sport5
16. 09. 2025 17.57
+6
predolgo se odločajo ,že daleč nazaj bi morali uvest vse sankcije za Izrael ,tako kot za Rusijo .Problem je ,ker se vlade nočejo zamerit Izraelu, zaradi židovskega denarja.
ODGOVORI
10 4
nora_ovca
16. 09. 2025 17.51
+5
Čakam razplet. A bo kdo upal zacviliti proti “božjemu ljudstvu”…
ODGOVORI
7 2
misterbin
16. 09. 2025 17.46
-1
In kdo le bo pogrešal Slovenijo na Euroviziji ? Pa kaj je tem ljudem ?
ODGOVORI
6 7
GAYPROPAGANDA
16. 09. 2025 17.42
-6
Eurovizija naj sprejme pravilo da mora vsak peti v svojem jeziku in samo telefonsko glasovanje! In še to samo en glas iz ene številke! Nastopa naj tudi Izrael in Rusija in gledalci naj ju primerno nagradijo! Gre za en najbolj gledanih dogodkov na svetu in prav je da ostane!
ODGOVORI
3 9
ap100
16. 09. 2025 17.26
+3
naj nastopajo sami - zmaga bo zagotovljena in lokacija bo znana
ODGOVORI
5 2
LinaAnil
16. 09. 2025 17.25
+9
Vsi se spomnimo zmagovalcev Evrovizije izpred 20, 30 let. Teh novih xybls se ne spomni nihče več! Naj ze ukinejo to neumnost.
ODGOVORI
9 0
HolopjeHitler
16. 09. 2025 17.20
-5
Mje smo se odlojili de bojhotiramu tu prirjeditev. Ampak samu če Israjel ne nastuop s transbabu al usaj debjelu 200 kilsku matronu.
ODGOVORI
2 7
Nidani
16. 09. 2025 17.13
+7
Dvoličnost Evrope traja predolgo, tako je bilo tudi pred ww2!
ODGOVORI
10 3
periot22
16. 09. 2025 17.12
+2
Otroški vrtec!!!!!
ODGOVORI
5 3
ibasumik
16. 09. 2025 17.10
+15
to je itak maškarada in nima več veze z muziko
ODGOVORI
15 0
natas999
16. 09. 2025 16.57
+14
bomo gnar pršparal
ODGOVORI
14 0
sinjebradec
16. 09. 2025 16.56
+6
vidite kaj dela židovski denar? svet se jih že več stoletij nikakor ne more otresti!
ODGOVORI
13 7
