Tudi Španija v bojkot Evrovizije, če bo tekmoval Izrael

Španska javna radiotelevizija RTVE je peta, ki grozi, da bo v primeru, če bo na Evroviziji leta 2026 sodeloval Izrael, odpovedala sodelovanje. Enako so poleg Slovenije napovedale še Nizozemska, Irska in Islandija. S svojo napovedjo je tako postala prva od tako imenovanih velikih petih' držav, med katere spadajo še Velika Britanija, Nemčija, Italija in Francija.

Španija je zadnja od držav članic, ki sodelujejo na Evroviziji, ki grozi, da bo glasbeno tekmovanje bojkotirala, če bo dovoljeno, da nastopi predstavnik Izraela. Kot ena od velikih pet', prispeva največji finančni delež k tekmovanju, njihovi predstavniki pa se direktno uvrstijo v finale. Španijin bojkot tekmovanja bi lahko povečal pritisk na organizatorja, da se vendarle odloči, da Izraelu prepove sodelovanje.

Letos je Španijo na Evroviziji zastopala Melody. FOTO: Profimedia icon-expand

Odločevalska skupina organizatorja je sporočila, da se še odloča o tem, ali bo Izraelu dovolila sodelovanje, v obzir pa bodo vzeli izražene pomisleke. Kot so sporočili z RTVE, je njihov 15-članski odbor z 10 glasovi za, štirimi proti in enim članom, ki ni glasoval, odločil, da bodo podprli pobudo o bojkotu Evrovizije, če EBU Izraelu dovoli sodelovanje.

K izločitvi Izraela s tekmovanja je pred tem že pozval tudi španski premier Pedro Sanchez, ki je v izjavi opomnil, da je bila Rusija leta 2022 zaradi invazije na Ukrajino deležna drugačne obravnave in so ji iz enakega razloga prepovedali sodelovanje.