Tudi v Sloveniji obeležili praznik glasbe

Slovenija se že enajsto leto pridružuje svetovni pobudi Fête de la Musique. Letos se praznovanju pridružuje 25 mest, kar je tudi največ v zgodovini praznika glasbe pri nas. Osnovni namen praznika glasbe je že od leta 1982, ko se je prvič zgodil v Franciji, postaviti v živo izvajano glasbo v ospredje, na ulice in jo približati ljudem tudi na krajih, kjer sicer ni tako pogosto zastopana.

V sklopu žanrsko izredno pestrega programa so nastopili številni profesionalni in ljubiteljski glasbeniki in glasbenice širokega generacijskega razpona. "Pomen sobivanja glasbe v javnem prostoru in njena dostopnost je izrednega pomena. Letošnji poudarek je zato na ulični glasbi, na tako imenovanem 'buskingu' ali uličnem nastopanju, kar pomeni, bodo nastopi glasbenikov pretežno akustični ob uporabi zgolj minimalnega ozvočenja," so povedali na Slovenskem glasbenoinformacijskem centru SIGIC, ki je tudi osrednji organizator in pobudnik vseslovenskega praznovanja.

Največ nastopajočih je bilo v Ljubljani, in sicer več kot 70 nastopajočih zasedb in izvajalcev na kar 31 lokacijah po mestu. Vse od parka Tabor, do kotičkov ob in na Ljubljanici, strogega mestnega jedra in Črnuč.