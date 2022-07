Tuki zdej nas ponovno navduši Eva Pavli

Trnovski raper Skova in njegova ekipca so že na morju.

EVA PAVLI - Tuki zdej

Perfektno! Učinkovito, obenem enostavno. Vokalno izjemno bogato – to pomeni marljivo zapeto in prav enako produkcijsko zloženo skupaj –, pa tako zelo nežno in čutno. Glas Eve Pavli je nepoboljšljivo zapeljiv, v tej kombinaciji njegova eleganca resnično dosega maksimume. Melodija tako ali tako pritegne, praktično house tempo pa te ne izpusti. Se ti ljubi migati – pleši, si za lenarjenje v viseči mreži – čilaj! Kvalitetna in moderno zveneča popevka zlahka ponudi univerzalno rabo. A to še ni vse. Tuki zdej ima(mo) še ključni hook ali frazo, ki še dodatno zašarmira oziroma na mah osvaja simpatije ter navihano leze v poslušalsko podzavest. Ta u-u-uuuu ustvarja le še več čarobnosti. Pa še čudovit sanjski ali dreamy video spot. Prava umetnina. Je človek kar ganjen, ko se zave, kaj tudi tu zmorejo brihtne kreativne duše. Pop milina par excellence. Ocena: 5 SKOVA FT. ROK & KUNA - Produced By Dopust

Prgišče krasnih'n'zabavnih prispodob se najde že v prvi minuti zafrkantsko naslovljenega poletnega hita. Z njim se predstavljajo in postavljajo Skova, trnovovski raperski ekselentnež, in njegova popotniška tovariša Rok in Kuna. Dopustniška ruta je, kakopak, začrtana proti jugu. Flip-flops junaško na Hrvaško! Ker vemo, kako je tam, zlahka predvidimo tudi to, kako bo tam to poletje. Vse se odvija z naglico, zato je še prekmalu tu rima kreativa/pozitiva. Eh, drugo že, toda prvo pa le pogojno. Soliden funkoidni štos, ki pa ne bo historičen. Tako kot tak ne bo niti letošnji dopust. Pa saj bo ta spet samo pri sosedih. Ocena: 4 CHRIS BROWN - We (Warm Embrace)

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Uvod v video prikazuje nočne more Chrisa Brown, pri čemer so te podložene s popevko, ki je povsem značilna za obsojenca R. Kellyja. Navezavo na nečedne ali nezakonite vedenjske razvade obeh ameriških soularskih mega zvezdnikov tokrat namenoma puščam ob strani. Ko se je Chris Brown, nemara najbolj vešč plesalec med vsemi pop veličinami, pojavil v paru s tudi pevsko kolegico Normani, smo že v klasičnem Brownovem okolju. Normani kot vokalistka v posnetku Warm Embrace sicer ne sodeluje. WE je eden od treh singličnih opomnikov na pravkar izdani deseti album tega izjemnega performerja. Brown trdi, da je v procesno selekcijo kreairanja aktualnega albuma Breezy začetno vključil kar 250 komadov! Ne čudi, da jih njegovo novo veliko delo vsebuje nič manj kot 24. No, konkretno pa ob konzumirjanju songa WE velja, da pri glasbenem megalomanu Chrisu Brownu ni kaj dosti novega. Krepak pol-balsdni soul-pop odmerek, kakršnih je Brown v zadnjih nekaj sezonah nanizal že precej. Ocena: 3,5 ŽAN SERČIČ - Naj me vzame