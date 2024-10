Tuxedo so se vrnili po še več, Obongjayar pa po nič manj

Obongjayar - Just My Luck

S suhim in že tako visokim glasom poudarjena eksotika nigerijska pop ustvarjalca delujočega v Londonu je univerzalno uporabna. Obongjayar (pravo ime Steven Umoh ) je do sedaj slovel kot eden od povabljencev med sopotnike projektov raperke Liltte Simz , nato producenta umetelnega housea Fred Againa , sodeloval je tudi z enim najbolj inovativnim ameriškim raperjem Dannyjem Brownom . Še posebej pa bi izpostavil sijajno afro-beatovsko, afro-jazzy-soul-pop miniaturo z naslovom Sweetness , ki jo je Obongjayar pred tremi leti predstavil v sodelovanju z rojakom Sarzom . Zdaj se Obongjayarjev svet upogiba proti drugemu albumu. Nakazuje se na vesel party.

Tuxedo sta pevec in avtor Mayer Hawthorne in producnet Jake One. Prvi je neumorni, ko se pogovarjamo povratniškem valu punky disco popevkah in acid-jazza, drugi je uživa v zagnanosti prvega, poleg tega pa že skoraj 30 let ustvarja različno ritmiko, največ te pa namenja raperjem vseh možni estetskih preferenc. Ko glasbenika zadèneta eden ob drugega, si nadèneta frak (tuxedo) – in praviloma nemudoma zaplešeta! Zasedba oziroma dvojec Tuxedo je zelo fludina zasedba. Vznikne vsake toliko, največkrat nepričakovano. Na poti je njeno četrto vstajenje. Za nameček se v Tuxedo špil vrača tudi pevka Gavin Turek, ki tej zabavi vdano dodaja dragoceno dodatno elastičnosti in dobro voljo.

Ocena: 3,5

Michael Kiwanuka - The Rest Of Me