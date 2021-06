Tyler, The Creator kar na silo vabi v svoj namišljeni teater

Do sedaj znana kot najstniška pesnica iz teme Lorde po novem stavi na moč sonca.

TYLER, THE CREATOR – Lumberjack

Kako je model zatežil! Tyler, The Creator ni kreator le po imenu. Njegova vizija hip hopa presega konvencije. Skladno s splošno izpovedno premiso pa kalifornijski eksperimentator tudi svoj novi, že šesti zaporedni solistični album Call Me If You Get Lost najavlja s sila grobo ritmično uravnilovko in pripadajočim lovom za neznanimi letečimi občutki, ki ga opeva. Avtorjeva strateška bizarnost res ne pozna meja. Odštekani Tyler, The Creator računa z dejstvom, da smo vsi tako zelo izgubljeni in da ga torej nihče ne bo imel časa poklicati. Mogoče pa ima prav. Ocena: 4 LORDE – Solar Power

Pred nekaj leti super slavna Lorde ima problem. Pri svojih 24-ih zveni bolj otročje kot kadarkoli prej. Prebojni album Pure Heroine je Lorde predstavila leta 2013, svetovna uspešnica pa je postal tudi album Melodrama, izdan leta 2017. Tole je naslovna tema njenega prihajajočega celournega dela. Predvidljiva neo-hipijska zborovska operacija na vrhuncu popevke Solar Power kot da nima prave izpovedne moči. Tako ali tako pa je občutje, ki ga odseva, izposojeno pri škotskih indie herojih Primal Scream (poslušaj njihovo zimzelenko Movin’ On Up, letnik 1992). Okrog njene artistične tranzicije iz introvertirane najstniške magije v post-pubertetniško radost za vsako ceno imam pomislek. Upam, da je njena (do sedaj neznana) dobrovoljna poza res iskrena. Ocena: 3 DOJA CAT – Need To Know

Ameriška pop soul in delno tudi hip hop superzvezdnica si prizadeva v smeri, da bi le izvedeli ključno – njen tretji album je za vogalom. Need To Know je sicer brezsramno natančno naprezanje po vzoru Rihanne. Toda mlada in naelektrena Kalifornijka se ga loti pohvalno resno. Neozirajoče se na dejstvo, da je kroj refrena prilagojen dometu dvanajstletnikov in mlajših. Debato o stopnji pripovedne opolzkosti pa raje preskočim, saj je ta v srcu obče plastične bivanjskosti, sploh pa v tej vročini preveč utrujajoča. Need To Know je vseeno dovolj prepričljiva. Ocena: 3,5 MAŠA ft. KLEMEN KOTAR – Začuti

Kar preveč novodobnih slovenskih popevk prešteva oblake in slavi dolgočasje. Ok. Gotovo je del populacije čustveno zavrt, zato je obstoj domače šole jokavega folk-popa upravičen. Se pa med ceneno romantiko najde tudi kaka perla. Začuti na žalost nima zapomljivega besedila, ima pa pogumno poudarjen ritem in premišljeno saksofonsko spremljavo, ki spodbudo Začuti vrača v realnost oziroma približuje mesenosti. Okusno prodoren vokal pevke Maše Cilenšek, še zlasti, ko ga v nekaterih delih songa slišimo večkrat nasnetega, skladbi izriše skrajno simpatičen značaj. Krasno. Ocena: 4,5