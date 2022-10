Tyson Fury posnel pesem za osveščanje glede duševnega zdravja moških

Britanski boksar Tyson Fury je presenetil športno in širšo javnost s svojim pevskim talentom. Boksarski težkokategornik je posnel klasiko Neila Diamonda "Sweet Caroline", neuradno himno angleških športnih navdušencev, ki so jo za svojo vzeli tudi navijači angleške nogometne reprezentance - tako za žensko kot moško ekipo. Sredstva, zbrana s snemanjem pesmi bodo namenjena osveščanju glede duševnih težav moških. Tudi sam je v svoji karieri polni vzponov in padcev doživel težke čase ter hude duševne stiske.