U2 ob 50. obletnici krvave nedelje objavili akustično verzijo pesmi

Na posnetku nove različice klasike sta pevec skupine U2 Bono Vox in kitarist The Edge . Akustični nastop sta posnela in objavila na Instagramu skupine s sporočilom: "30. januar 2022 – Z ljubeznijo, Bono & Edge."

Krvava nedelja je eden najbolj bolečih dogodkov v več kot treh desetletjih nasilja med katoliškimi nacionalisti in protestantskimi unionisti. Na ta dan so britanski vojaki na mirnem katoliškem shodu za državljanske pravice v Londonderryju ubili 13 ljudi, eden pa je poškodbam podlegel pozneje. Takrat je vojska napačno navajala, da so na Britance streljali pripadniki skrajne Irske revolucionarne armade (Ira). Prelivanje krvi je v treh desetletjih zahtevalo 3500 življenj in se je v veliki meri končalo s podpisom mirovnega sporazuma na veliki petek leta 1998.