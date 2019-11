U2 presegli rekord: s svojimi koncerti od leta 2010 zaslužili milijardo

Priljubljena irska rockovska glasbena skupina U2 presega rekorde. Po poročanju revije Boxoffice je postala prva glasbena skupina, ki je od leta 2010 do danes s svojimi nastopi zaslužila eno milijardo dolarjev (kar je približno 907 milijonov evrov). Lestvico je sestavilo podjetje za koncertno industrijo Pollstar in na drugo mesto uvrstilo skupino The Rolling Stones, na tretje pa Eda Sheerana .

V skoraj desetletnem časovnem razponu so člani skupine nastopili kar 255-krat in prodali več kot devet milijonov vstopnic. Ko so sestavljali lestvico najuspešnejših, še niso upoštevali vseh nastopov v okviru letošnje turneje The Joshua Tree, ki jo bodo končali letos. Med drugim načrtujejo sodelovanje z indijskim glasbenim producentom A. R. Rahmanom.

Skupina The Rolling Stonespa se lahko pohvali z najdražjimi vstopnicami, ki so znašale tudi 170 evrov na osebo. Edu Sheeranu nato sledi Taylor Swift, na petem mestu se je znašla Beyoncé in na šestem skupina Bon Jovi.

Pollstar je med drugim razkril, da so številke toliko bolj impresivne, ker so se povprečne cene vstopnic od leta 2010 zvišale za kar 38 odstotkov. Dohodek posameznih koncertov pa se je v desetih letih zvišal tudi za 87 odstotkov.