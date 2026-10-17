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Glasba

U2 se vračajo v preverjeno zavetišče

Ljubljana, 17. 10. 2026 11.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Matjaž Ambrožič
NOVA Matjaž Ambrožič

Pop in rock nostalgija je vselej zelo blizu nas

U2 - The Greatest Show On Earth

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav se zdi, da U2 zadnje desetletje niso kaj prida zastopani na sceni, pa je resnica nasprotna. Prihajajoči 16. album irskih novovalovskih legend, imenoval se bo Carnival de Luz (prvi njihov po komaj treh letih), bo bržčas vključeval prerez najboljšega kar band zna. Ne pozabimo, U2 so kvartet z najdaljšo stalno kadrovsko zasedbo v zgodovini popularne godbe. Skupaj z videom, ki ga je zrežiral nizozemski fotograf Anton Corbijn, je The Greatest Show On Earth - po obliki in zvoku - nedvomno zapozneli dodatek na The Joshua Tree, torej na album, ki je 1987. skupino nagradil še z ameriško slavo. Spomnim, komad Silencio, ki so ga U2 v eter izpustili minuli mesec je kot da odpadel z albuma Zooropa (1993). Hecna so pota rockerjev pred penzijo! Dejansko pa pa je pop in rock prizorišče lačno tovrstnih trenutkov in lepo je, da U2 še vedno znajo natačno predviddeti, kje jih čaka uspeh.

 

Ocena: 3,5


RHYE - Dance This Way

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med okuženimi z lahkim up-beatom londonskega krožka Jungle pristaja tudi Rhye ali projekt kanadskega kreatorja/pevca Mikea Milosha in danskega instrumentalista Robina Hannibala, člana dueta Quadron. Tudi če izpustimo plesno vsebino video spota, se Rhye ravnata po trendovskih zapovedih. Vsaj s singlom, ki napoveduje nadaljevanje opusa štirih albumov, zadnji med njimi je bil tisti Home (2021). Za nabiranje zanimivih vtisov velja preposlušati kako starejšo od Ryhe in pri tem ugotavljati, ali nemara Jungle že desetletje navdih za svoje uspešne produkcije nevidno črpajo v Torontu.

 

Ocena: 3


METTE - Coming Of Age

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Coming of Age je naslovna popevka albumskega prvneca Mette, pevke, še prej pa plesalke iz Minnesote. Mette se je najprej proslavila z nastopi v videih tudi za Rihanno in hiphoparje N.E.R.D. Čeprav pričujoči napev nima kaj posebej inovativne melodijske zasnove, pa Mette s prvim albumskim izkorakom ponuja precej izzivalno big-beatovsko, ali z novejšo treminologijo hiper-energično kombinacijo songov, med katerimi ima vsaj polovica veliko produkcijskega ornameta prevzetega še iz osemdesetih ali iz sloga, ki smo mu nekoč rekli new-jack-swing. Radijsko zelo uporabno, pa ne le radijsko.

 

Ocena: 3,5

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