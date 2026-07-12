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Glasba

U2 z busom na fuzbal

Ljubljana, 12. 07. 2026 11.07 pred 29 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
Matjaž Ambrožič
NOVA Matjaž Ambrožič

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SUKI WATERHOUSE - Notting Hill

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dekliška zasanjanost sredi razgrete metropole. Melodija, ki jo je angleška manekenka, nato igralka, nato pa še pevka izbrala za svoj prispevek k temu poletju, je mamljiva, a hkrati dokaj puhla. A pri nastopu Suki Waterhouse je ključna maksima "ostati lepa, pa še malo umetniška zraven". Njen četrti album je že zunaj. Imenuje se Loveland. Naj bo. Ameriški post-folk iz središča Londona.

Ocena: 3,5

U2 - Street Of Dreams

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zborček, slišan za pevcem Bonom , komad tako zelo pomehkuži, da se iz njega sčasoma le še pocedi: nekdaj sladkobnega, a ne nujno užitnega! Podobno smo pred mnogimi leti ugotavljali za song The Sweetest Thing, ki je de facto pomenil slovo od nekdaj resnih in angažiranih rockerjev. Pričujoči komad je pravzaprav bleda preslikava njihovega hita Where The Streets Have No Name. Pa saj irske legende nimajo pravega motiva za naprezanje. Naj nastopajo tam med pavzo na fuzbal tekmi, tam bo še najbolj primeren oder zanje. U2 bodo najbrž še letos predstavili prvi pravi avtorski album po devetih letih.

Ocena: 3

JUNGLE - Someday, Somewhere

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Še bolj spevno in obenem še bolj lahkotno. Londonska zasedba Jungle se upira procesu redčenja njihovega ravno še dovolj enigmatičnega funky napuha. Glede na hudo konkurenco in marsikatero podobnost, ki so jo v zadnjih sezonah drugi pop izvajalci povzeli od njih, je pojav posnetka Someday, Somewhere še kar razumljiv. Novo plato Sunshine ekipa Jungle predstavi že prihodnji mesec.

Ocena: 3,5

Poslušalnica glasba JUNGLE SUKI WATERHOUSE
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KOMENTARJI4

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Diego14
12. 07. 2026 11.36
Evo ga...spet ta
Odgovori
+2
7 5
Cavalleria rusticana
12. 07. 2026 12.45
Evo te...spet ti🤮🤮 Obseden z Ambrožičem!
Odgovori
-2
5 7
Homer.Simpson
12. 07. 2026 11.29
Prijeten vroč pozdravček vsem fenom, bralcem in simpatizerjem. Tega žal ne morem rečti za tega modela z nagravžnimi očali, kateremu je vročina scvrla tisti tri ali max. štiri možganske celice ki jih premore. Bye bye, papa Telebajski.
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+17
18 1
osiveli_ritmični_gimnastik
19. 07. 2026 15.10
Sumim, da obadva klošarja masturbirata ob moji slikah. 100%
Odgovori
-6
1 7
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