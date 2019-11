Učenka Alenke Gotar pometla s konkurenco

Manca Tominšek in plesalka Gaja Setnikar

11-letna Taja Jamnik je v osnovnošolski kategoriji pometla z vso konkurenco iz cele Slovenije in prepričljivo zmagala s pesmijo Proud. Taja prihaja iz Trzina, za tako velik pevski uspeh pa je zaslužna tudi njena učiteljica petja, ena najbolj znanih in hkrati najboljših pevk v Sloveniji mag. Alenka Gotar, ki je Tajina mentorica zdaj že dve leti.

Za njeno mentorico je v pedagoškem smislu zdaj zares uspešno leto, saj so njeni varovanci tudi sicer zelo uspešni: Manca Tominšek je poleti na mednarodnem festivalu Fens v najvišji kategoriji osvojila 2. mesto, Zala Grilpa osvaja nagrade po festivalih na področju nekdanje Jugoslavije.

"Nagrade so pokazatelj, da smo res odlična ekipa. Priznanja so na nek način poplačilo za trdo delo in pokazatelj, da smo na pravi poti," je uspehe komentirala Alenka.