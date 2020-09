Učiteljice o ljubezni ter težavah s taščo

"Seveda nas je tako kot vse glasbenike začasno ustavil koronavirus in priznamo, da nam nastopi, potovanja ter druženja z našimi poslušalci res zelo manjkajo. Strinjamo se, da je zdravje vseh na prvem mestu, kljub temu pa upamo, da bomo lahko z nastopi kmalu nadaljevale. Morda je včasih prav, da se človek malo ustavi, morda stopi korak nazaj, da gre potem lahko naprej ... " v imenu zasedbe Učiteljice pove Ptujčanka Ana Vurcer.

So pa Učiteljice, ki sicer niso največje ljubiteljice snemanja videospotov, zdaj odkrile posebno veselje do kamer: "Snemanje spotov je precej naporno in tokrat smo se komaj uskladili, saj ekipa živi v treh državah in nekaj časa je bil fizičen stik nemogoč. Ko smo končno prišle do skupnega vikenda na hrvaški obali, smo od veselja skoraj pozabile, da smo prišle delat in na koncu ostale kar tri dni dlje od planiranega. Potovanja so v opisu našega posla in prav težko smo tako dolgo ostale vsaka na svojem mestu. Priznam, da so mene že prav močno 'srbele noge'," doda članica Silvija.