Učiteljice v spremenjeni zasedbi predstavljajo novo pesem

''Avtorja vseh naših pesmi Dušan Bačić in Bojan Dragojević sta za nas pripravila res prekrasno pesem, ki pa je bila napisana kot duet. Glede na to, da so fantje iz skupine Tarapana odlični glasbeniki in da je njihov pevec Frano Pehar super vokalist ter da smo tudi zasebno res dobri prijatelj odločitev o sodelovanju ni bila težka,'' nam je o sodelovanju povedala Ana Vurcer , ki prihaja iz Ptuja.

Nova pesem pa ima še eno posebnost in sicer je to prva pesem izdana v malo spremenjeni zasedbi Učiteljic. Skupini se je na novo pridružila 24-letna Andrea Paškvan , ki prihaja iz Reke, ima pa korenine tudi v Sloveniji, saj njena babica prihaja iz Gorenja v bližini Postojne. Andreja je zamenjala pevko Mateo Tisaj , ki se je maja razveselila sina Liama in se zdaj posveča predvsem družinskemu življenju.

"Andrea je super punca, odlična vokalistka, ki ima kljub mladosti že veliko pevskih izkušenj. Super se je vklopila v skupino in z nami nastopa že od februarja. Zelo dobro so jo sprejeli tudi naši oboževalci in vsi se veselimo naše prve skupne pesmi," je spremembo komentirala Ana.

Po snemanjih videospotov v Grčiji, Romuniji, Črni Gori, Srbiji pa so se tokrat dekleta in fantje na snemanje napotili kar v hrvaško Istro, natančneje v mesto Grožnjan. "Snemanje je potekalo tri dni in glede na to, da smo bili res velika ekipa iz treh držav lahko verjamete, da je bilo veliko zabavnih trenutkov, veliko pa tudi trdega dela. Največ dela pa sta imela Frano in Andrea, ki sta imela v videospotu glavno vlogo," je o snemanju povedalaSilvia, članica dekliške zasedbe Učiteljice.

"Vsi v ekipi iz Učiteljic in Tarapane pa nestrpno pričakujemo, da bomo v mesecih, ki sledijo videli, ali je Frano tudi v resnici Andrei poklonil ključe svojega srca ali le v pesmi,'' še hudomušno dodaja Ana.