Učiteljice z novo balado: Morda nam reke prinašajo srečo

Tako kot za večino glasbenikov je tudi za priljubljenimi dekleti iz slovensko-hrvaške skupine Učiteljice začetek leta minil brez nastopov. Kljub temu pa so Ana, Silvia in Andrea tudi v teh časih ostale ustvarjalne in tako se v mesecu ljubezni predstavljajo nov videospot za romantično balado Samo je Sava znala da sam prava.

Učiteljice, ki sicer že skoraj sedem let nastopajo po celotni bivši Jugoslaviji, upajo, da bodo s to pesmijo svojim poslušalcem polepšale začetek pomladi, ter verjamejo, da je ta pesem uvod v neke lepše dni, ki prihajajo. Dekleta so nam povedala, da so se tokrat odločila, da novo življenje vdahnejo stari pesmi svojih stalnih producentov, Dušana Bačićain Bojana Dragojevića. "Zanimivo je, da je to naša druga pesem, v katero je vključena reka. Naša najuspešnejša balada Dunav, ki govori o reki Donavi, nam je prinesla velik uspeh. Na YouTubu ima že skoraj 17 milijonov ogledov ... Morda nam reke prinašajo srečo," je povedala Ana Vurcer, ki prihaja s Ptuja. Ker vsa ekipa prihaja kar iz teh različnih držav, jim je snemanje pesmi in spota povzročilo nemalo težav. "Trenutno je nemogoče prehajati meje brez testiranja, tako da smo zaradi snemanja pesmi v Beogradu opravile tudi testiranja, delo pa je potekalo z nekoliko okrnjeno ekipo,"sodelovanje opišejo Učiteljice. Učiteljice tako kot večina glasbenikov nestrpno čakajo nove nastope. "Manjkajo nam nastopi v živo, osebna interakcija z našim občinstvom, manjka adrenalin, ki se pojavi pred odhodom na oder, in zadovoljstvo, ko ljudje v en glas z nami prepevajo naše pesmi," v en glas povedo Ana, Silvia in Andrea. "Delo na daljavo ni za nas glasbenike," še doda Ana. Njihovi načrti za prihodnost so polni optimizma, saj dekleta komaj čakajo, da se vrnejo na glasbene odre. "Strinjamo se, da je zdravje vseh na prvem mestu, kljub temu pa verjamemo, da bodo z dobro organizacijo tudi koncerti varni za vse," so prepričana dekleta.