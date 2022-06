Ukrajina proti odločitvi, da ne bo gostila Evrovizije: Zahtevamo dodatna pogajanja

EBU je v petek v Ženevi sporočila, da glede na trenutne okoliščine v Ukrajini ni mogoče izpolniti "varnostnih in operativnih jamstev", ki so potrebna za organizacijo tekmovanja. Namesto tega kot možno državo gostiteljico obravnavajo Veliko Britanijo, ki je na letošnjem tekmovanju zasedla drugo mesto.

Ukrajini je na največjem glasbenem dogodku, ki poteka v živo, maja letos zmago prinesel nastop Kaluš Orkestra s pesmijo Stefanija. Po tradiciji zmagovalna država gosti tekmovanje leto kasneje. A v EBU so ocenili, da glede na potekajočo vojno, ki se je začela februarja z invazijo Rusije na Ukrajino, to ne bi bilo mogoče. Oblasti v Kijevu pa so izjavile, da je EBU vse skupaj narobe razumela.