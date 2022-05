Ukrajina že drugič zmagala zaradi glasov iz solidarnosti

Evrovizijsko tekmovanje je bilo letos močno politično obarvano. Rusiji je bil zaradi invazije na Ukrajino prepovedan nastop v Torinu, kljub temu da so sprva organizatorji dejali, da gre za nepolitični šov in bodo nastop dovolili tako ukrajinskim kot tudi ruskim predstavnikom. Na koncu se je izkazalo, da so prav politične razmere usmerjale tok tekmovanja, saj je s prepričljivo prednostjo zmagala Ukrajina, država, kjer trenutno poteka vojna.

icon-expand Letos je na Evroviziji slavila skupina Kaluš Orkestra iz Ukrajine. FOTO: AP

Ukrajinska zmaga na 66. tekmovanju za pesem Evrovizije je med gledalci sprožila mešane odzive. Nekateri so menili, da politične razmere ne bi smele vplivati na glasbeno tekmovanje, a večina je bila takih, ki so trdili, da je prav, da so Evropejci državi v težkih časih izkazali podporo. Na družbenih omrežjih je bilo veliko podpornikov, ki so se z zmago iz solidarnosti strinjali. Uporabnik Twitterja je zapisal: "Ukrajina ni zmagala zaradi usmiljenja, ampak zaradi tega, ker je pokazala ljubezen. Ljudje pozabljajo, da je prvotni namen Evrovizije pokazati enotnost med državami in točno to smo pokazali. Slava Ukrajini, čestitke Ukrajini." Ukrajinska novinarka je tvitnila: "Želim se zahvaliti vsakemu Evropejcu, ki je danes podprl Ukrajino na Evroviziji. Vaša solidarnost je zelo pomembna. Polepšala je naše dneve in noči. Čutimo, da nismo sami. Upam, da vam je bila všeč tudi pesem."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ukrajina si je zmago na podoben način priborila že leta 2016 Se še spomnite Jamale, ki je leta 2016 zmagala s pesmijo 1944, ki je imela politično konotacijo? Ukrajinska pevka je bila prva krimska Tatarka, ki je sodelovala na tekmovanju za pesem Evrovizije. Zmagovalno skladbo je posvetila prababici, ki je bila med okoli 250.000 Tatari, ki so jih leta 1944 deportirali s polotoka Krim. To se je dogajalo pod okriljem Stalina v okviru kolektivnega kaznovanja zaradi domnevnega sodelovanja z nacisti. Poleg tega se je Jamalina pesem nanašala tudi na dogodke izpred zadnjih dveh let, ko si je Rusija leta 2014 priključila Krim, česar Ukrajina ne priznava. Na nastopu je pozivala k miru in ljubezni, gledalci pa so bili njenemu sporočilu naklonjeni in predvsem iz solidarnosti glasovali za Ukrajino.

icon-expand Džamala je zmagala leta 2016 s politično pesmijo 1944. FOTO: AP

Zmagala folk-rap skladba Stefania Glasove iz solidarnosti je letos prejela tudi skupina Kaluš Orkestra s skladbo Stefania, ki so jo mnogi interpretirali kot odo Ukrajini, po besedah pevca pa v resnici govori o njegovi materi. V njej z nostalgično noto opeva njun odnos in se spominja lepih trenutkov, ki sta jih preživela skupaj. Da bo Ukrajina zmagala, so že nekaj časa napovedovale stavnice, so pa za tako dober rezultat zaslužni predvsem gledalci, ki so ji s telefonskim glasovanjem namenili kar 439 točk. Po točkah strokovne žirije je bila Ukrajina na četrtem mestu, na prvem pa Velika Britanija. Sprva bi morala Ukrajino na Evroviziji zastopati Alina Paš, ki je bila izbrana na ukrajinski različici Eme, drugouvrščeno zasedbo Kaluš Orkestra pa je premagala zgolj za eno točko. Kasneje je zaradi očitkov, da je leta 2015 obiskala polotok Krim, kar je v nasprotju s pravili tekmovanja, odstopila kot predstavnica svoje države, mesto pa so tako dobili drugouvrščeni.

Komentiranje tekmovanja iz zaklonišča Ukrajinski televizijski voditelj Timur Miroshnychenko je glasbeno tekmovanje komentiral kar iz zaklonišča. To delo počne že od leta 2007, letos pa ga niso ustavile niti napete razmere v državi. "Pred Evrovizijo smo se odločili, da studio ustvarimo pod zemljo, na varnem mestu. Tako nas nihče ni mogel zmotiti," je dejal za Daily Mail, potem ko je njegova fotografija iz zaklonišča preplavila splet. Dodal je, da do zadnjega trenutka ni vedel, ali bo neposredno komentiranje šova uspelo, ob tem pa dodal, da je sicer Evrovizija zadnja stvar, s katero se trenutno ukvarjajo njegovi sodržavljani: "Razmišljamo zgolj, kako ostati živi, kako priti na varno in o naših družinah, otrocih."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke