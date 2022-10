Ukrajinci bodo evrovizijskega predstavnika izbirali v bunkerju

"Rad bi, da predizbor odkrije nova izjemna ustvarjalna imena in da ljudi glasba gane ter pri njih vzbudi dobre občutke. To delo (sodnik na predizboru, op.a.) temelji na psihologiji, ker moraš glasbenike dvigniti z nekakšnega dna, jih motivirati. Veliko glasbenikov, ki jih boste slišali na Vidbirju, je verjetno prav za to priložnost ponovno poprijelo za inštrumente in naredilo skladbo, ki jo boste slišali," je v izjavi za medije poudaril ukrajinski glasbeni producent Pianoboy , eden od sodnikov na državnem izboru za Pesem evrovizije.

Kljub vztrajnosti ukrajinskega naroda pa napeto politično dogajanje med Ukrajino in Rusijo še naprej pušča sledi na največjem glasbenem tekmovanju na svetu. Po lanski diskvalifikaciji Rusije in pričakovani zmagi Ukrajine so zaradi finančne preobremenitve svoj nastop na Evroviziji prihodnje leto že odpovedale Severna Makedonija, Črna gora in Bolgarija. Zaradi odsotnosti Rusije, ene največjih finančnih podpornic dogodka, so se stroški ostalih sodelujočih držav namreč povečali.

Spomnimo, bombno zaklonišče in Evrovizija sta se 'spoznala' v preteklem letu, ko je ukrajinski komentator Timur Miroshnychenko dogajanje spremljal v enem izmed bunkerjev.