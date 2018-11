Urška kot robotka i-UMA v videospotu Le začuti

Zasedba UMA se tokrat predstavlja z novim videospotom za pesem Le začuti, ki ga je pospremil kratek ZF film domačih ustvarjalcev. Zgodba nam namreč predstavlja robotko i-UMO, ki nam po besedah pevke Urške Majdič v pesmi odslika prispodobo otopele družbe, ki se mora prebuditi.

"Želela sem si videospot, ki bi prenesel močno sporočilo pesmi in da gledalca popelje v določene občutke. Ne le glasba, tudi barve in zgodba. Naša domišljija je brezmejna, kar pa je v nasprotju z proračunom, a nas to ni ustavilo. S to ekipo nam je več kot uspelo, saj je bilo z njo užitek delati. Matej in Max sta strokovna, delavna, praktična in imata tisto fantastično žilico," je o videospotu povedala Urška.