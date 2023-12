Umaknita se, Mariah in Buble, tu so pirati Mrfy!

Novomeška zasedba Mrfy je že lani postavila nov mejnik, ko je predstavila praznično pesem Božični prazniki in piškoti, letos poleti pa so tradicijo nadaljevali, ko so razveseljevali šolarje in dijake s počitniško šolašola. Pred nami sta tako pesem in videospot RonRon, ki je njihova nova pustolovščina.

Če je možno, da lahko božični prazniki še bolj opolnomočijo, so si Mrfy letošnji veseli december zadali nov izziv, saj po lanski "uspešnici" Božični prazniki in piškoti leto zopet napadajo prestol za nabolj izvirno in odbito vižo letošnje praznične sezone.

Mrfy predstavljajo novo praznično pustolovščino, ki so jo poimenovali RonRon.

"Po Cvetličarni sem čutil ponos, razmišljal sem, kako daleč te lahko ponese v tvoji fantaziji, če si upaš delati in vztrajati v svoji viziji. Bili smo mulci in mleli, uspelo nam je napolniti dvorano za tri tisoč ljudi, kar se mi je zdelo docela neverjetno. Na odru živimo svoje sanje," nam je svoje vtise po nedavnem koncertu strnil kitarist Tomaž, ki svoje kvalitete najbolje pokaže prav na koncertih, čeprav morda deluje najbolj sramežljivo. Za novo pesem RonRon so si privoščili nič manj kot pet pevcev, celo simfonični orkester in big band ter vrsto izvrstnih igralcev pod taktirko režiserja Nejca Gazvode in aranžmajem Leona Firšta, kar naj bi bil po njihovem "recept za izredno zabavo".

Mrfyji so bili sicer včasih vajeni, da so imeli večino stvari pod kontrolo, kar se je z nedavnim Mrfy praznikom nekoliko spremenilo, a zelo zaupajo svoji dobri ekipi, da je vse lahko teklo kot namazano. Zagotovo drži, da v vsej zgodovini slovenske popevke še ni bilo piratov, za kar so tokrat poskrbeli fantje iz zasedbe. "Čas je, da s prestola božičnih pesmi vržemo Mariah Carey in Michaela Bubleja, saj smo pripravili nekaj, kar nihče ni pričakoval. Veliko ljudi se bo čudilo, a smo prepričani, da jim bo všeč. Božični tretma za naše oboževalce, poslušalce in vse ostale ljudi, svobodnih misli in čistega duha," je koncept slikovito opisal Štras.

V videospotu zaigra tudi stari znanec iz dveh filmov Pr Hostar, Niko Zagode.

Nastanek skladbe RonRon sicer sega v leto 2020, ko smo bili med prvim koronskim valom, ko so Gregor, Lenart, Rok in Tomaž preživeli dva meseca izolacije v studiu pod budnim producentskim očesom, ušesi in "poveljstvom" Žareta Paka. Za povrhu se jim je zgodila še neljuba napaka, ker so prvotni posnetek izgubili, a ni bilo (pre)hude sile, saj so kmalu prišli na idejo, da bi pesem poprestrili z več glasbeniki in instrumenti.

"Videospot posvečamo vsem legendam in pustolovcem, vsem božičkom in lovcem. Vsem prijateljem in prijateljicam. Ter družinam."