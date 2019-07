Umazani pop: Temne skrivnosti fantovskih skupin

Backstreet Boys

Drži, da so po dobrih 25 letih še vedno skupaj in da so najbolje prodajani fantovski bend vseh časov z več kot 100 milijoni prodanih plošč, kar pa ne pomeni, da med člani A.J. McLeanom, Nickom Carterjem, Brianom Litrellom, Howiejem DoroughominKevinom Richardsonom, ni bilo trenj ali temnih skrivnosti.

Že pet let po nastanku, leta 1998, je prišlo do prvega škandala, ko so ugotovil, da jih je njihov mentor in ljubljeni menedžerLou Pearlman, ki so ga ljubkovalno klicali Big Poppa (veliki očka), že od vsega začetka goljufal, hkrati pa je za njihovim hrbtom ustvaril še eno fantovsko zasedbo N'Sync, v kateri je svojo kariero začel Justin Timberlake.

Prve štiri leta so zaslužili deset milijonov, a so od tega videli le tristo tisočakov, A.J. pa je v dokumentarcu The Boy Band Con razkril, da so nekateri izmed njih komaj imeli za najemnino. Prvi je tožbo vložil Brian, ostali pa so sledili njegovemu zgledu in so uspeli dobiti svoje, čeprav je Pearlman vseeno dobil šestino njihovega zaslužka, čeprav naj bi po njihovem "počel nič".

Pearlmana so leta 2008 obsodili na 25 let zapora, potem ko je vodil eno najdlje trajajočih Ponzijevih prevar. Backstreet Boys so ga leta 2014 spet vodili nazaj na sodišče, saj naj bi jim bil dolžan še 3,5 milijona, dobili pa so 99 tisočakov gotovine, 34 avdio kolutov in 26 zgoščenk, sedem studijskih "master" posnetkov, šest zapakiranih plakatov, tri avdiokasete in eno videokaseto. Na posnetkih so bili tudi nekateri neizdani miksi pesmi, demo posnetki in originalni material.