Umek bo dopolnil 50 let: Začeli so me vikati in to mi gre na jetra

"Tako mlad pa že 50," ga je v studiu pozdravila voditeljica Ota Širca Roš, Uroš Umek pa ji je v svojem prepoznavnem slogu odgovoril: "Kar naenkrat se je to zgodilo. Težko zdržim dva 'špila' čez vikend, sem takoj ves polomljen. Pa veš kaj, vsi so me začeli vikati in to mi gre blazno na jetra." Rojstni dan ima sicer šele 16. maja, velika zabava ob njegovi obletnici pa bo 23. oktobra.

DJ Umek FOTO: Luka Kotnik

Umek in abraham sta pač nezdružljiva, prav zato bo ob praznovanju svoje obletnice takšen dogodek ustvaril tudi priljubljeni didžej sam. Pričakujemo lahko preplet različnih svetov, generacij in žanrov, sledil pa bo tehno in house party v dveh arenah, ko bo za mešalno mizo stopil sam in s prijatelji. "Vedno sem navajen samo vrteti, zato bomo zadevo zdaj nekoliko začinili. Začne se ob 21. uri in se nadaljuje čez celo noč. Prvo uro in pol si bomo vzeli za nekaj, kar nisem še nikoli počel. Povabil sem prijatelje, glasbenike in ljudi, ki mi nekaj pomenijo in skupaj bomo ustvarili nekaj hudega," je razkril nekaj več o samem dogodku.

Harmonika, industrijski ritmi, pop, rock, metal - a so ga ob ideji, da vse skupaj združi, vprašali, če je padel na glavo? "Ja, nekako tako. Vprašali so me, kako sem si to predstavljal in dejal sem jim, da še sam ne vem. Pa smo se začeli pogovarjati, takoj so bili za, začeli smo piliti ideje in vse skupaj je videti zelo zabavno in zanimivo," je povedal in dodal, da je bilo njegovo navodilo le, naj bo nekaj drugačnega.

Ob svojem 50. rojstnem dnevu pripravlja spektakel. FOTO: Arhiv izvajalca