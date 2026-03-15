Glasba

Umek bo dopolnil 50 let: Začeli so me vikati in to mi gre na jetra

Ljubljana, 15. 03. 2026 17.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ota Širca Roš K.A.
Umek bo praznoval 50. rojstni dan v velikem slogu.

Foter slovenske elektronike bo praznoval abrahama, kar bo proslavil z glasbenim spektaklom UMEK 5.0-(NE)ZDRUŽLJIVO na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Spektakel bo odprl koncertni šov z glasbenimi in drugimi ikonami, preplet različnih svetov, generacij in žanrov, sledil pa bo tehno in house party v dveh arenah, ko bo za mešalno mizo stopil sam in s prijatelji. Pred velikim spektaklom nas je obiskal v studiu.

"Tako mlad pa že 50," ga je v studiu pozdravila voditeljica Ota Širca Roš, Uroš Umek pa ji je v svojem prepoznavnem slogu odgovoril: "Kar naenkrat se je to zgodilo. Težko zdržim dva 'špila' čez vikend, sem takoj ves polomljen. Pa veš kaj, vsi so me začeli vikati in to mi gre blazno na jetra." Rojstni dan ima sicer šele 16. maja, velika zabava ob njegovi obletnici pa bo 23. oktobra.

FOTO: Luka Kotnik

Umek in abraham sta pač nezdružljiva, prav zato bo ob praznovanju svoje obletnice takšen dogodek ustvaril tudi priljubljeni didžej sam. Pričakujemo lahko preplet različnih svetov, generacij in žanrov, sledil pa bo tehno in house party v dveh arenah, ko bo za mešalno mizo stopil sam in s prijatelji. "Vedno sem navajen samo vrteti, zato bomo zadevo zdaj nekoliko začinili. Začne se ob 21. uri in se nadaljuje čez celo noč. Prvo uro in pol si bomo vzeli za nekaj, kar nisem še nikoli počel. Povabil sem prijatelje, glasbenike in ljudi, ki mi nekaj pomenijo in skupaj bomo ustvarili nekaj hudega," je razkril nekaj več o samem dogodku.

Preberi še Prihaja UMEK 5.0 - praznovanje 50. rojstnega dne v velikem slogu

Harmonika, industrijski ritmi, pop, rock, metal - a so ga ob ideji, da vse skupaj združi, vprašali, če je padel na glavo? "Ja, nekako tako. Vprašali so me, kako sem si to predstavljal in dejal sem jim, da še sam ne vem. Pa smo se začeli pogovarjati, takoj so bili za, začeli smo piliti ideje in vse skupaj je videti zelo zabavno in zanimivo," je povedal in dodal, da je bilo njegovo navodilo le, naj bo nekaj drugačnega.

FOTO: Arhiv izvajalca

To bo edinstven dogodek, ki se ne bo več ponovil. "Tudi svoj prejšnji projekt, ki sem ga delal s simfoničnim orkestrom je bil tak. Zelo mi je bilo všeč, da se je to zgodilo samo enkrat. Zdaj si želim čim več stvari narediti tako, da so v tistem trenutku, da jih ne moreš videti na spletu, ne moreš še enkrat doživeti in moraš biti tam, da vidiš," je povedal. Tudi ideja o prepovedi telefonov mu je zato zelo všeč. "Bi pa potrebovali zelo velik prostor, da vse te telefone pospravimo in skrijemo," je še povedal za konec.

Luka Nižetić: Vedno sem mislil, da mora biti ljubezen nekaj velikega

bibaleze
Portal
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki le malo prepustila domišljiji
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
vizita
Portal
Partnerica Rickyja Gervaisa razkrila diagnozo raka dojke
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
cekin
Portal
Hoteli v Dubaju do 50 % cenejši: kako je vojna čez noč uničila turizem
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
moskisvet
Portal
S to fotografijo je znova dvignila temperaturo na družbenih omrežjih
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
dominvrt
Portal
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
okusno
Portal
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
voyo
Portal
Anatomija padca
Parazit
Parazit
Kmetija
Kmetija
Interesno območje
Interesno območje
