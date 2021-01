Umek s spletnim nastopom v podporo industriji dogodkov

"Soj žarometov bomo prižgali za techno kralja DJ Umeka, ki je v zadnjih letih postal sinonim za nepozabno Kurzschluss doživetje. Njegov enourni set bo imel tudi dobrodelno noto, saj lahko vse sodelujoče pri projektu, s katerim opozarjamo na problematiko industrije dogodkov, podprete s prostovoljnimi prispevki,"so zapisali organizatorji.

DJ in producent Umek, s pravim imenom Uroš Umek, je bil v 90. letih minulega stoletja pionir techna v Sloveniji, zato je dobil pri publiki vzdevek Fotr. Kmalu je zaslovel tudi mednarodno. Na lestvici TOP 100 DJ in producentov pri najpomembnejši reviji za plesno glasbo DJ Mag se je DJ Umek leta 2007 uvrstil na 29. mesto. Skupaj z zvezdniškimi imeni, kot soCarl Cox, Jeff Mills in Sven Väth, je bil leta 2009 nominiran za prestižno priznanje DJ Awards v kategoriji techna.