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Glasba

Umek si je za 50-letnico pripravil glasbeni spektakel

Ljubljana, 25. 10. 2026 16.42 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal Tjaša Železen
UMEK 50

Ljubljansko Gospodarsko razstavišče je gostilo enkratni glasbeni spektakel UMEK 5.0 - (NE)ZDRUŽLJIVO. Jedro doživetja je bil 90-minutni koncert s skoraj 70 nastopajočimi, vsaj tako kot glasbeniki in plesalci pa je večtisočglavo množico navdušila tudi izjemna tehnična produkcija dogodka. Zabavo so globoko v jutro nato odpeljali izbrani svetovni mojstri tehna in housa.

Umek je že lani dokazal, da ga po desetletjih ustvarjanja bolj kot rutinsko produciranje glasbe in prekladanje po letališčih in hotelih med nastopanjem po svetu, zanimajo drugačne, unikatne in idealno neponovljive zgodbe.

Umek je ob svoji 50-letnici pripravil pravi spektakel.
Umek je ob svoji 50-letnici pripravil pravi spektakel.
FOTO: Žiga Intihar

Lani je v Križankah navdušil s simfoniki, ob srečanju z abrahamom pa si je zadal še večji izziv: na enem odru združiti glasbenike in druge performerje, ki na prvi pogled ali posluh niso kompatibilni. Iz tega je zrasel projekt UMEK 5.0 - (NE)ZDRUŽLJIVO, ki je postregel z nepozabno multimedijsko izkušnjo.

Približno 70 glasbenikov, pevcev in plesalcev je vložilo devet mesecev dela, z njimi pa je sodelovala še vsaj tako velika organizacijska in tehnična ekipa, ki je vse skupaj nadgradila z megalomansko scenografijo, specialnimi odrskimi učinki, 3D projekcijami, vrhunskim zvokom in teatrom luči, prepletenim s plesnimi in drugimi performansi, ki bi bili že ob klasičnih nastopih didžejev izjemno doživetje.

Pri Umeku je gostovala Ana Klašnja.
Pri Umeku je gostovala Ana Klašnja.
FOTO: Žiga Intihar

Čisto prvi je na oder stopil metuzalem slovenskega tehna, didžej Veztax, ki je tokrat postregel s priložnosti primerno mehkejšim in melodičnejšim glasbenim izborom. 90-minutni spektakel, ki ga je režiral Miha Krušič, pa je odprl 'tehno-balet' z Ano Klašnja. Sledil je nastop violinista Abela Modica, ki je ob Umeku nastopil na lanskem koncertu z godalnim kvartetom. Potem je bila na vrsti 'tehno-arija' z Raiven, Perpetuum Jazzile pa so s točko po vsej dvorani še enkrat več poslušalcem vzeli sapo s tem, kaj zmorejo ustvariti s svojimi glasovi.

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Še preden je občinstvo do konca sprocesiralo vokalno tehno ekstazo, je Janez Dovč že odvrgel harmoniko in zaigral na lasersko harfo, Joker Out so ikonični Gatex v rock izvedbi nadgradili z minimalističnim, a povednim kosovelovskim tekstom, potem pa je sledil najbolj čustven del koncerta: Anđa Marić, soavtorica nekaterih največjih Umekovih hitov, ki že leta živi z multiplo sklerozo in je za nameček pred dnevi izgubila sina, je nastopila prvič po 15 letih. Sredi odra je izvedla Carbon Ocassion in navdušila občinstvo.

Z Umekom je praznovala tudi Siddharta.
Z Umekom je praznovala tudi Siddharta.
FOTO: Žiga Intihar

Na oder je nato zakorakala Masayah, ki je z Abelovo asistenco izvedla hit Ni panike. Estetski vrhunec večera, v katerem so se prepletli zvoki, stil, moda, ples, vizuali in ikonični glas 80. let, je bil nastop Anje Rupel z Detektivsko pričo legendarnega Videosexa, takoj za njo pa so Modrijani z Umekom izvedli energični 'mash-up' Hablanda in Rožice. Sledila je visokooktanska B Mashina s Siddharto in Laibachi, ki so izvedli še samostojno točko - v kompletni NSK-jevski vizualni in plesni maniri. Še preden pa je to enkratno glasbeno prepletanje zaključil Lanicor, je na oder stopila Mina Špiler z izvedbo Posing As Me.

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"Bilo je neverjetno. Občutki so nori, res je bilo lepo, vsako sekundo sem užival na odru - že po popoldanski vaji sem bil čisto navdušen. In seveda mi je spet žal, da tega ne bomo nikoli več ponovili. Zame je največja težava tega pristopa ta, da sem na odru in nikoli zares ne doživim tega, kar vidi in sliši publika. Hkrati sem evforičen in malo žalosten, ampak naredili smo nekaj izjemnega in res hvala vsem glasbenikom, ki so nam zaupali ter se z nami podali na to noro vožnjo," je prve misli po koncertu strnil Umek.

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