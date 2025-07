Umetna inteligenca v glasbi: priložnost ali grožnja?

Svetovno priznani producent DJ Umek pravi, da je umetna inteligenca v glasbi še en v nizu zgodovinskih ciklusov, kot je bil denimo prehod z vinilk in kaset v digitalizacijo. Po njegovih besedah smo na neki novi točki. "Človek se najprej ustraši. Jaz pa gledam drugače. Vedno, ko pride nova tehnologija, me zanima, kaj iz tega lahko izvlečem. Umetna inteligenca lahko glasbi ponudi veliko stvari. Glasbo se bo še naprej ustvarjalo in konzumiralo. Samo vse skupaj bo nekoliko drugače," je dejal.

Marsikdo pa nasprotuje uporabi umetne inteligence v umetnosti in glasbi, saj računalnik nima duše in človeške note. "Jaz grem raje po daljši poti, pa vem, da sem jaz naredil. Kot glasbenik bi rekel ne. Umetnost naj izhaja iz živih ljudi," je povedal član skupine Elvis Jackson Marko Soršak - Soki. Ta je sicer začel bobnati ravno zaradi filma Terminator, kjer so pred 40 leti že omenili umetno inteligenco.