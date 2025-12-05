Novi singel YDavida: Z umetno inteligenco do videospota

David Halb, ki ustvarja pod umetniškim imenom YDavid, je z novim singlom No Maybes dokazal, da umetna inteligenca ni le grožnja, ampak lahko postane močno orodje za glasbenike.

Umetna inteligenca je v glasbeni svet vnesla številne spremembe in če so nekateri prepričani, da "bo uničila vse", je slovenski glasbenik David Halb prepričan v nasprotno: da je lahko še kako koristna. David, ki ustvarja pod umetniškim imenom YDavid, je izdal novo pesem z naslovom No Maybes, videospot pa ustvaril prav s pomočjo umetne inteligence. "Če sem prej potreboval en teden, da osmislim idejo, lahko zdaj porabim dve ali tri ure, zato ker lahko veliko hitreje 'prevrtim marsikatero zamisel' in si prihranim čas, je povedal z MTV nagrado nagrajeni bobnar in producent o nastanku videospota za pesem, v kateri je bas linije položil Jani Hace iz skupine Siddharta. Videospot nas popelje v "post-truth" svet sanj in absurda. Vizualni umetnik Inan Sven Du Swami je z uporabo umetne inteligence ustvaril edinstvene prizore.

YDavid FOTO: osebni arhiv icon-expand

Umetna inteligenca odpira glasbenikom tudi okno v svet vizualnega jezika. Ko govorimo o videospotih, so možnosti praktično neomejene. "Lahko zmešaš marsikatere slike ali scene, ki si jih sicer ne bi mogel privoščiti realizirati. Moja vodilna inspiracija pri novi pesmi je bil videospot Asap Rockyja in Taylor Swift, kjer so posnete kadre predelovali s pomočjo algoritmov umetne inteligence. Takšen pristop in način ustvarjanja videospotov lahko privedeta do rezultatov, ki jih na domači glasbeni sceni še nismo videli oziroma so v povojih. "Naša ideja za videospot je bila: naj bo noro, kot se le da, a vseeno povezano s pesmijo - vsaj po občutku." V teoriji zveni izvedljivo in dokaj preprosto, pa lahko v praksi vsak kar doma ustvari podoben videospot? "Lahko naredi videospot, ne more pa narediti takšnega. Neka intelektualna vrednost ostaja, kljub temu da je nastal z umetno inteligenco. Inan Sven Du Swami ga je zasnoval konceptualno, režijsko in seveda tudi scensko. Dobesedno je pisal navodila algoritmom, kakšnih prizorov si želi. Uporabil je svoje posnetke in jih uvozil v algoritme, ki jih že leta in leta trenira, da bi ustvarili željeno. To zahteva določeno mero znanja in poznavanja tega področja."

Umetna inteligenca odpira glasbenikom tudi okno v svet vizualnega jezika FOTO: POP TV icon-expand

Videospot je nastajal 30 dni, pod njim pa je podpisan en človek, nobene snemalne ekipe, producenta ali režiserja. Bi lahko umetna inteligenca v prihodnosti nadomestila tudi glasbenike?