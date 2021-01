Umrl Alexi Laiho, kitarist skupine Children of Bodom

Alexi Laiho , frontman finske skupine Children of Bodom, se je rodil 8. aprila 1979. V izjavi založbe, ki so jo potrdili tudi njegovi kolegi iz skupine, je zapisano: " Popolnoma smo pretreseni, da moramo sporočiti žalostno vest, da nas je zapustil Alexi Laiho. "

Alexi Laiho, kitarist in glavni vokalist skupine Children of Bodom.

Laiho je bil kitarist in vokalist metal skupine Children of Bodom, ki je nastala leta 1993 pod imenom IneartheD, zadnji nastop pa je zasedba izpeljala leta 2019. V času aktivnega delovanja so samo na Finskem prodali več kot 250 tisoč albumov, to pa jih uvršča med najbolje prodajane glasbene izvajalce. Alexi Laiho je bil v reviji Guitar World izglasovan za najboljšega kitarista v metal žanru. V dolgoletni karieri je prejel tudi druga mednarodna priznanja, med drugim tudi nagrado Metal Hammer Golden Gods.

Kasneje je osnoval tudi skupinoBodom After Midnight. Skupaj so posneli tri pesmi in tudi videospot, ki pa bo objavljen posthumno, so zapisali v sporočilu na Facebooku. Njegova ženaKelli Wright-Laiho pa mu je posvetila objavo, v kateri je pisalo: "Alexi je bil najbolj ljubeč in čudovit mož in oče. Naša srca so za večno zlomljena."