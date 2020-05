Umrl ameriški kitarist Bob Kulick

" S težkim srcem delim novico, da je umrl moj brat Bob Kulick. Vedno je treba slaviti njegovo ljubezen do glasbe ter njegov talent kot glasbenik in producent. Prosimo, da ob tem žalostnem času spoštujete zasebnost družine Kulick. Počivaj v miru, " je Bruce zapisal na Twitterju. Svoje sožalje so njegovim najbližjim prek Twitterja izrekli tudi člani skupine Kiss : " Pretreseni smo. Naše iskreno sožalje družini Kulick v teh težkih časih. "

Kulick je v svoji 50 let dolgi karieri sodeloval s številnimi priznanimi glasbeniki in bendi. Čeprav ni bil nikoli glavni kitarist skupine Kiss, je prijateljeval s člani zasedbe in sodeloval pri več albumih, med njimi Alive II, Unmaskedin Creatures of the Night.

Sodeloval je tudi pri albumuLoua Reeda iz leta 1975 Coney Island Baby in se odpravil na turnejo z Meat Loafom. Kot producent se je med drugim podpisal pod singel skupine Motorhead Whiplash.