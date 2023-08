Umrl ameriški pevec in pesnik Sixto Rodriguez

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je Sixto Diaz Rodriguez umrl v torek," je objavljeno na spletni strani, pri tem pa niso navedli podrobnosti o vzroku njegove smrti. Med njegove uspešnice sodijo pesmi, kot sta Sugar Man in I Wonder.

Sixto Rodriguez se je rodil 10. julija 1942 v Detroitu mehiško-ameriškim staršem. Delal je v proizvodnji in ob tem v 70. letih preteklega stoletja izdal dva albuma: Cold Fact in Coming From Reality.