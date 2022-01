Umrl ameriški pevec Meat Loaf

Umrl je 74-letni Meat Loaf, priljubljeni pevec in igralec, čigar Bat Out of Hell je eden najbolje prodajanih albumov vseh časov in ki je igral Eddieja v The Rocky Horror Picture Showu. Dobitnik grammyja, rojen kot Marvin Lee Aday, je umrl v četrtek zvečer. Ob njem je bila žena Deborah, je v imenu družine za Deadline povedal glasbenikov dolgoletni agent Michael Greene. Dodal je, da so se v zadnjih 24 urah z njim lahko družili in se od njega poslovili tudi pevčevi hčerki Pearl in Amanda ter tesni prijatelji. Vzrok smrti ni znan.

"Vemo, koliko je pomenil mnogim od vas in resnično cenimo vso vašo ljubezen in podporo, ko se prebijamo skozi ta čas žalosti, skozi čas, ko smo izgubili tako navdihujočega umetnika in čudovitega moškega," je povedal agent Michael Greene.