Umrl bobnar kultne zasedbe Lačni Franz

"Naš Dreja, kot smo klicali našega bobnarja Andreja Pintariča, je bil srce ustanovne postave Lačnega Franza. Vsako idejo, vsak naš projekt je nadgradil s svojsko pripombo ali razlago, ki nam je odkrila, da se da na kakšno stvar pogledat tudi iz posebnega, Pintaričevega zornega kota. Bil je odločno najbolj priljubljen član Franzov, kar se da preveriti pri novinarjih, glasbenih urednikih, kolegih muzikantih, pri gostilničarjih, pri tonskih mojstrih, skratka pri vseh, ki so ga imeli priložnost spoznati. Njegov smisel za humor in skoraj vedno prisotna dobra volja, sta bila neskončno nalezljiva. Zagotovo je prispeval največ anekdot, o zabavnih dogodivščinah skupine na turnejah in snemanjih, v katerih je večinoma odigral tudi glavno vlogo. V njegovi družbi ni smel biti nihče lačen, kaj šele žejen. Dragi Dreja, zelo te bomo pogrešali," je pokojnemu prijatelju v spomin zapisal pevec zasedbe Zoran Predin .

Zasedba Lačni Franz je nastala leta 1979 v Mariboru, njihovo ime pa naj bi bil štos na ime Hungry Joe (Lačni Joe) iz romana Kavelj 22. V zasedbi so sprva bili Oto Rimele (solo kitara), Mirko Kosi (klaviature), Zoran Stjepanovič (bas kitara), Damjan Likavec (bobni) in vokalist Zoran Predin, ki je skrbel za besedila, medtem ko je Oto za glasbo.

Lačni Franz so se vnovič zbrali junija leta 2005, ko so nastopili v Križankah.

Rimele je leta 1985 skupino po petih albumih zapustil, zamenjal pa ga je Milan Prislan, Likavca pa že leta 1982 Andrej Pintarič. Za krajši čas sta bila člana tudi Sašo StojanovičinNino Mureškič. Zasedba je leta 1994 skoraj razpadla zaradi Predinove solo kariere kantavtorja, saj se jim je nato pridružil pevec Boštjan Velkavrh, po mlačnem sprejemu albuma V peni sprememb, pa so se razšli leta 2001. Vnovič so se zbrali leta 2005 na Globokih grlih na odmevnem koncertu v Križankah. Predin pa je pomlajeno zasedbo z mlajšimi kolegi zbral pred nekaj leti, ko so koncertirali tudi po državah na Balkanu, kjer so še vedno zelo priljubljeni. Zasedba je pokazala svež, nov zagon in izdala albuma Ladja norcev (2016)in Nova nebesa (2017).