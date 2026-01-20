Umrl bobnar skupine Midnight Oil Rob Hirst

Rob Hirst, rojen leta 1955 v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales, je bil leta 1976 med ustanovitelji zasedbe Midnight Oil. Najbolj znan je po svojih bobnarskih sposobnostih, bil pa je tudi soavtor besedil in melodij številnih najbolj znanih skladb skupine, kot so Beds Are Burning, The Dead Heart, Short Memory, Power and the Passion, Forgotten Years in King of the Mountain, poroča britanski Guardian.
"Rob je bil drzen, zabaven in izjemno inteligenten, kar je v nasprotju s klasičnimi stereotipi o bobnarjih," je v svoji knjigi z naslovom The Silver River iz leta 2024 zapisal njegov kolega iz skupine Jim Moginie. Hirsta je označil za gonilno silo zasedbe na odru in zunaj njega.
Hirst je leta 1972 s svojim takratnim šolskim prijateljem Moginiejem ustanovil glasbeno skupino, ki se je sprva imenovala Schwampy Moose, nato pa Farm. Na časopisni oglas za pevca se je odzval Peter Garrett. Hirst je igral bobne, Moginie kitaro in klaviature, Andrew James pa bas kitaro. Kasneje se je pridružil še Martin Rotsey na kitari. Leta 1976 so spremenili ime v Midnight Oil.
Midnight Oil, ki jo v trenutni zasedbi poleg preminulega sestavljajo Garrett, Moginie in Rotsey, je v skoraj 50 letih izdala 13 studijskih albumov. Hirst je ostal v skupini, dokler se ta ni leta 2002 odločila za daljši premor. Garrett je zapustil skupino zaradi dela v politiki. Skupina je ponovno začela igrati leta 2017.
S hitom Beds Are Burning je zasedba Midnight Oil kritizirala izgon in slabe življenjske razmere avstralskih domorodcev. Skladba je postala himna za pravice avstralskega domorodnega prebivalstva.
Hirst je bil tudi član avstralskih zasedb Ghostwriters, Backsliders, Angry Tradesmen in Break.
Skupina Midnight Oil je nastala v Avstraliji sredi 70. let 20. stoletja, v času, ko je bila družba priča pomembnim družbenim in političnim premikom. Njihova glasbena usmeritev je bila močno zakoreninjena v rock glasbi, vendar so jo obogatili z elementi post-punka in novega vala. Značilno zanje je bilo, da so svojo glasbo uporabljali kot platformo za izražanje močnih političnih in družbenih stališč, s poudarkom na okoljevarstvenih vprašanjih, pravicah avtohtonih prebivalcev Avstralije in kritiki vladnih politik. Njihove pesmi so pogosto vsebovale pozive k družbeni pravičnosti in okoljski odgovornosti.
Pesem "Beds Are Burning" skupine Midnight Oil, izdana leta 1987, je postala mednarodni hit in je imela globok družbeni in politični pomen. Skladba je opozarjala na zgodovinske krivice, izgubo zemlje in težke življenjske razmere avstralskih staroselcev. Besedilo pesmi poziva k vrnitvi zemlje njihovim prvotnim lastnikom in k spoštovanju njihovih pravic. Pesem je postala neuradna himna za gibanje za pravice staroselcev v Avstraliji in je pomagala dvigniti mednarodno zavedanje o teh vprašanjih.
