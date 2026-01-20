Umrl bobnar skupine Midnight Oil Rob Hirst

Rob Hirst , rojen leta 1955 v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales, je bil leta 1976 med ustanovitelji zasedbe Midnight Oil . Najbolj znan je po svojih bobnarskih sposobnostih, bil pa je tudi soavtor besedil in melodij številnih najbolj znanih skladb skupine, kot so Beds Are Burning , The Dead Heart , Short Memory , Power and the Passion, Forgotten Years in King of the Mountain , poroča britanski Guardian .

"Rob je bil drzen, zabaven in izjemno inteligenten, kar je v nasprotju s klasičnimi stereotipi o bobnarjih," je v svoji knjigi z naslovom The Silver River iz leta 2024 zapisal njegov kolega iz skupine Jim Moginie. Hirsta je označil za gonilno silo zasedbe na odru in zunaj njega.

Hirst je leta 1972 s svojim takratnim šolskim prijateljem Moginiejem ustanovil glasbeno skupino, ki se je sprva imenovala Schwampy Moose, nato pa Farm. Na časopisni oglas za pevca se je odzval Peter Garrett. Hirst je igral bobne, Moginie kitaro in klaviature, Andrew James pa bas kitaro. Kasneje se je pridružil še Martin Rotsey na kitari. Leta 1976 so spremenili ime v Midnight Oil.