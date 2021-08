Umrl Charlie Watts, bobnar skupine Rolling Stones

"Z veliko žalostjo sporočamo smrt našega ljubljenega Charlieja Wattsa," so zapisali v izjavi. "Umrl je danes v londonski bolnišnici, mirno in v krogu družine." V sporočilo za javnost so po poročanju portala BBC še zapisali, da je bil "cenjen mož, oče in dedek" in "eden največjih bobnarjev svoje generacije".

V izjavi so še dodali: "Vljudno prosimo, da se v tem težkem času spoštuje zasebnost njegove družine, članov skupine in bližnjih prijateljev."

Novica o njegovi smrti je pretresla javnost po nekaj tednih, potem ko so naznanili, da se Charlie Watts ne bo pridružil ostalim članom zasedbe Rolling Stones na njihovi turneji po ZDA, in sicer da bi si opomogel po neznanem medicinskem posegu.

Wattsa so leta 2004 že zdravili zaradi raka grla, in sicer so ga šest tednov zdravili z radioterapijo. Ker je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja opustil kajenje, je bobnar v preteklosti dejal, da je imel srečo, da so mu zdravniki dovolj zgodaj odkrili raka.

Bil je član Rolling Stonesov od januarja 1963, ko se je pridružil Micku Jaggerju, Keithu Richardu in Brianu Jonesu v njihovi neizkušeni skupini.

2.junija letos je obeležil okrogli jubilej – 80 let.