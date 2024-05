Umrl citrar Miha Dovžan, znan po kultni melodiji iz filma Cvetje v jeseni

Miha Dovžan se je rodil leta 1943. Na citre je začel igrati pri šestih letih. Leta 1959 je z bratom, klarinetistom Ivetom Dovžanom, ustanovil prvi ansambel, ki je imel citre za vodilni instrument. Imenoval se je Ansambel Mihe Dovžana in deloval do leta 1988.

Veliko je igral s kvartetom Fantje na vasi in kvintetom Gorenjci iz Naklega. Na glasbenih nastopih je vrsto let spremljal tudi operne pevke Ružo Pospiš, Zalto Ognjanovič in Olivero Katarino ter tudi Heleno Blagne. Nastopal je po vsej Evropi, večkrat na Švedskem in na Madžarskem ter v mnogih krajih nekdanje Jugoslavije. Dvakrat je gostoval tudi v ZDA.