Umrl član ameriške rock skupine The Kinks

V javnosti je zaokrožila vest, da je pri starosti 67 let umrl klaviaturist ameriške rock skupine The Kinks, Ian Gibbons . Glasbenik naj bi umrl v svojem domu, vzrok smrti pa zaenkrat še ni potrjen.

Tragično novico so potrdili preostali člani legendarnega banda, ki so obenem izrazili svojo žalost ob izgubi dolgoletnega sodelavca in prijatelja. Dave Davies je tako zapisal: ''Popolnoma sem pretresen zaradi nenadne smrti našega klaviaturista Iana Gibbonsa.'' Na svojem Instagram profilu je objavil fotografijo glasbene skupine in v objavi dejal, da mu je novico sporočil frontman skupine Ray Davis. Slednji je dejal: ''Premalo je povedati, da bomo Iana Gibbonsa pogrešali. Moje misli so v tem trenutku z njegovimi svojci.''

Gibbons je bil član glasbene skupine The Kinks med leti 1979 in 1996.