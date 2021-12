Umrl član skupine Il Divo Carlos Marin

V izjavi, ki so jo objavili na Twitterju, so člani skupine Il Divo zapisali: "S težkimi srci sporočamo, da je preminil naš prijatelj Carlos Marin. Njegovi prijatelji, družina in oboževalci ga bodo pogrešali. Nikoli več ne bo takega glasu in duha, kot je Carlos. 17 let smo bili skupaj na tem neverjetnem potovanju in pogrešali bomo našega dragega prijatelja. Upamo in molimo, da bo njegova lepa duša počivala v umiru. Z ljubeznijo – David, Sebastien in Urs."