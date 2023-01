Umrl David Crosby: Njegova prijazna duša nas bo še naprej navdihovala

Crosby je slavo izkusil že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja s skupino The Byrds, kjer je zaigral in zapel ob boku Gena Clarka, Rogena McGuinna in Chrisa Hillmana. Kasneje je soustanovil še eno skupino, Crosby, Stills & Nash, kjer je sodeloval z glasbenikoma Stephenom Stillsem in Grahamom Nashem, leta 1969 pa se jim je pri ustvarjanju pridružil še Neil Young. Skupina se je kar s tremi zaporednimi albumi uvrstila na vrhe glasbenih lestvic, leta 1970 pa osvojila grammyja za najboljšega novega izvajalca.

Od glasbenika se je na Instagramu že poslovil Graham Nash, s katerim sta bila sicer v preteklosti v sporu. Zapisal je, da ga je novica o smrti stanovskega kolega zelo užalostila. "Vem, da se ljudje ponavadi osredotočajo na to, kako nestabilen je bil najin odnos včasih, toda tisto, kar nama je z Davidom vedno pomenilo več kot kar koli drugega, je bilo čisto veselje do glasbe, ki sva jo ustvarjala skupaj, zvoka, ki sva ga odkrivala drug pri drugem, in globoko prijateljstvo, ki sva ga delila vsa ta dolga leta."

V nadaljevanju je zapisal, da je bil David neustrašen, tako v življenju kot tudi v glasbi, ter da bo za seboj pustil "veliko praznino". "S svojo čudovito glasbo je izrazil svoje misli, svoje srce in svojo strast ter zapustil neverjetno zapuščino. To so stvari, ki so najpomembnejše."

Crosby je bil sprejet v Dvorano slavnih rock & rolla leta 1991 za svoje delo s skupino The Byrds in znova leta 1997, skupaj z Nashom in Stillsom. Crosbyja je preživela njegova soproga, s katero se je poročil leta 1987, žalujejo pa tudi sinova Django in James Raymond ter hčerki Erika in Donovan iz pevčevih prejšnjih zvez. S pomočjo umetne oploditve je z bivšo partnerico Melisso pozdravil še dva otroka, Becketta in Bailey Jean.