Umrl Dennis Thomas, ustanovitelj skupine Kool & the Gang

Dennis Thomas, katerega vzdevek je bil Dee Tee, je bil eden od ustanoviteljev skupine Kool & the Gang, je pretekli vikend umrl v 71. letu starosti. Vzrok smrti zaenkrat še ni znan, poročajo tuji mediji.

"Originalni član Kool & the Gang je bil duša glasbene skupine," je povedal tiskovni predstavnik skupine in dodal, da je Dennis igral saksofon, flavto in tolkala.

Thomasa si bodo ljubitelji glasbe najbolj zapomnili po hitih, kot so Who's gonna take the weight, Jungle boogie, Hollywood Swingers, Celebration in Get down on it.

Dennis je umrl leto dni po smrti prijatelja Ronalda Bella, ki je bil tako kot on, eden od ustanoviteljev skupine. Ronald je bil star 69 let.