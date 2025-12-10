Umrl glasbenik Aleš Hadalin

Poslovil se je Aleš Hadalin , pevec, glasbenik, igralec, plesalec in ustanovni član skupine Tantadruj , s katero je posnel dva albuma, nato pa se po poročanju Slovenskega glasbenoinformacijskega centra (Sigic) posvetil jazzovskim standardom in s svojim globokim, hrapavim glasom izdal album Gee Baby.

Hadalin, raziskovalec človeškega glasu in petja, je skozi svoje delo odkrival bogastvo slovenske ljudske glasbe. Študiral je muzikologijo in je bil znan po svojem raziskovanju različnih pevskih tehnik, ki so bile osrednji del vseh njegovih zgoščenk. Med drugim je igral harmoniko, orglice in kljunasto flavto.

V bogati karieri je sodeloval z mnogimi glasbeniki in zasedbami, kot so Zdene Vodopivec, Adi Smolar, PetzaPet, Jurki in Basisti, Slaven Kalebić, Joži Šalej, Sounds of Slovenia, Mojo Hand in Marko Boh.

Od leta 1995 naprej je kot pevec, plesalec in igralec sodeloval s svetovno priznano plesno skupino En-Knap, s katero je ustvaril tri predstave. Leta 2003 je s skladbo Norec na Festivalu slovenskega šansona prejel nagrado za najboljšo interpretacijo.