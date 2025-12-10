Svetli način
Umrl glasbenik Aleš Hadalin

Ljubljana, 10. 12. 2025 20.45

E.M.
2

Umrl je Aleš Hadalin, raziskovalec človeškega glasu in petja, so sporočili iz Slovenskega glasbenoinformacijskega centra (Sigic). Med drugim je igral harmoniko, orglice in kljunasto flavto. V bogati karieri je sodeloval z mnogimi glasbeniki in zasedbami, kot so Adi Smolar, Sounds of Slovenia in Marko Boh. Leta 2003 je na Festivalu slovenskega šansona prejel nagrado za najboljšo interpretacijo.

Poslovil se je Aleš Hadalin, pevec, glasbenik, igralec, plesalec in ustanovni član skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma, nato pa se po poročanju Slovenskega glasbenoinformacijskega centra (Sigic) posvetil jazzovskim standardom in s svojim globokim, hrapavim glasom izdal album Gee Baby.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hadalin, raziskovalec človeškega glasu in petja, je skozi svoje delo odkrival bogastvo slovenske ljudske glasbe. Študiral je muzikologijo in je bil znan po svojem raziskovanju različnih pevskih tehnik, ki so bile osrednji del vseh njegovih zgoščenk. Med drugim je igral harmoniko, orglice in kljunasto flavto.

V bogati karieri je sodeloval z mnogimi glasbeniki in zasedbami, kot so Zdene Vodopivec, Adi Smolar, PetzaPet, Jurki in Basisti, Slaven Kalebić, Joži Šalej, Sounds of Slovenia, Mojo Hand in Marko Boh.

Od leta 1995 naprej je kot pevec, plesalec in igralec sodeloval s svetovno priznano plesno skupino En-Knap, s katero je ustvaril tri predstave. Leta 2003 je s skladbo Norec na Festivalu slovenskega šansona prejel nagrado za najboljšo interpretacijo.

JAZsemTI
10. 12. 2025 21.09
Anti panti…
medŠihtom
10. 12. 2025 20.59
+1
car, sem bil večkrat a njegovih koncertih in se pogovarjal z njem. škoda, sem mislil da ga bom še kdaj videl in slišal.
