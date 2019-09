Umrl grammyjev nagrajenec, ki je sodeloval z Beyonce

Kot je sporočil njegov predstavnik za medije, je 41-letnik umrl zaradi hujših poškodb, za katerimi je utrpel v prometni nesreči. Njegovo smrt je z objavo na instagramu potrdila tudi njegova žena April Daniels.

"Z veilko žalostjo sporočamo, da je v prometni nesreči umrl naš ljubljeni mož, oče, družinski član in prijatelj Lashawn Daniels. Z grammyjem nagrajeni producent in pisec pesmi je bil človek velikega upanja in steber naše družine. Radi bi se zahvalili za vso ljubezen, ki smo jo že in jo bomo še prejeli. Prosimo za spoštovanje naše zasebnosti v teh težkih časih," je napisala žena pokojnega.

Daniel je napisal pesmi, kot so You rock my world Michaela Jacksona, Say my name Destiny's Child, The boy is mine, ki sta ga v 90. letih zapeli Brandy in Monica, Telephone pevk Lady Gaga in Beyonce ter mnoge druge hite, ki so osvajali vrhove glasbenih lestvic. Za pesem Say my nameje leta 2001 dobil tudi grammyja v kategoriji najboljša r'n'b pesem.