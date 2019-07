Umrl harmonikar in skladatelj Tine Lesjak

V Mariborski bolnišnici je po krajši, a hudi bolezni umrl Tine Lesjak. Harmonikar, komponist, mentor, dolgoletni član in vodja ansamblaBratje iz Oplotnice je bil star 62 let. Tragično novico so najbližji sporočili tudi preko facebooka, kjer so zapisali: "Sporočamo nadvse žalostno vest, da nas je po kratki bolezni mnogo prezgodaj zapustil naš nadvse dragi Tine Lesjak! Svojci v trenutkih globokega žalovanja prosimo za trenutke zasebnosti. In Tine vem, da nas sedaj od nekod opazuješ, vedi le eno, tvoji vnuki bodo peli slovenske pesmi!"