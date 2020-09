Umrl hrvaški producent, ki je odkril 2Cellos

Po dolgi in težki bolezni je umrl eden najpomembnejših hrvaških glasbenih producentov Miro Vidović. Po poročanju hrvaških medijev je veljal za prvaka hrvaške hip hop scene. Poleg tega, da je odkril 2Cellos in jima omogočil kariero, kakršno imata danes, je sodeloval z veliko drugimi hrvaškimi glasbenimi imeni.

Miro Vidovićje izgubil dolgoletno bitko s težko boleznijo, piše hrvaški Jutarnji list. Glasbeni producent, ki je sodeloval z večjimi hrvaškimi imeni pop glasbe, je pri južnih sosedih veljal tudi za prvaka lokalne hip hop scene. Miro je vodil svoj glasbeni studio, studio Moris, v katerem so bili posneti najbolj pomembni hip hop albumi na Hrvaškem. Med drugim so tu snemali Edo Majka, Bolesna brača, Elementalin mnogi drugi. V tem studiu so svoje albume dokončala tudi nekatera druga velika imena hrvaške glasbene scene, kot na primer Oliver Dragojević, Arsen Dedić, Nina Badrić, Dino Dvornik, tudi Maksim Mrvica, Severina, Massimo, Darko Rundek, Tereza Kesovija, Vanna, Gibonni in mnogi drugi.

icon-expand Miro Vidović FOTO: Facebook

Usodno srečanje s Stjepanom in Luko Stjepana HauserjainLuke Šulića pred Mirom noben drug producent ni jemal resno. Nihče si ni mogel niti predstavljati, kaj lahko fanta ponudita. A Miro je ostajal skromen. Čeprav ju je prav on odkril, je večkrat poudaril: "Vedno rečem, da sta onadva odkrila mene, ne jaz njiju." Vidović je s Stjepanom in Luko prepotoval ves svet in jima pomagal do zavidljive glasbene kariere. "Na leto imata okoli 200 koncertov in tako je že zadnjih sedem let," je lani povedal v intervjuju za Jutarnji.hrin dodal, da nihče ni mislil, da lahko fanta s čelom naredita tako velik svetovni 'bum'. Miro je bil na fanta tudi izjemno ponosen, saj sta mu skozi leta dokazala, da sta pripravljena delati za svoj uspeh in ne podleči slavi ter denarju: "V svojih dvajsetih letih kariere sem videl marsikateri propadli primer. Zgodi se prvi uspeh, denar, alkohol ... Ampak ona dva sta kot vojaka, vedno sta pripravljena na naslednji koncert, vedno sta uglašena, zelo sta disciplinirana. Kar 80 odstotkov njunega uspeha gre pripisati njuni odgovornosti."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke