Umrl jazzovski velikan Roy Haynes. V svoji več kot 80-letni karieri je Haynes, ki se je rodil leta 1925, po poročanju New York Timesa zaznamoval razvoj sodobnega jazza od bebopa dalje, pri tem pa ni bistveno spremenil svojega stila. Bobnanje velikana jazza sta zaznamovala prodorna jasnost in nalezljiva energija, so zapisali.